- Preotul militar al garnizoanei Focșani, Ionel Vrinceanu, cu ocazia sarbatorii de Rusalii a ținut o slujba religioasa militarilor Brigazii 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor”, participanți la exercițiul „Saber Guardian 2019”, in centrul secundar de instruire pentru lupta Smardan. La finalul…

- Cei treizeci de militari din Brigada 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN", care parcurg Cursul de acordare a primului ajutor (Combat Life Saver Course), organizat la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu, alaturi de inca 20 de militari din cadrul structurilor subordonate Brigazii,…

- La Tulcea s a desfasurat Crosul Ziua Olimpica, iar categoria 35 ani a fost castigata de militarul galatean Laurentiu Cobzaru, politist militar cu gradul de caporal la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta "Smardanldquo;. In clasamentul general, caporalul Cobzaru a fost al patrulea. Cunoscut pentru…

- (Pe) 12 aprilie 2019, la sediul Brigazii 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor” a avut loc desemnarea castigatorilor competitiei „Subofiterul/soldatul Anului 2019”. La aceasta competitie au participat militari din cadrul structurilor subordonate si subunitatior de brigada, ocazie cu care…

- In data de 10.04.2019 s-a desfasurat Concursul aplicativ militar „Duel de foc”, competitie dedicata sarbatoririi Zilei Fortelor Terestre. La activitate au participat militari din cadrul subunitatilor de brigada, dar si ai unitatilor subordonate Brigazii 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor”.…

- Militari din cadrul UM 01333 – Brigada 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor” – au vizitat joi Centrul de primire și intervenție in regim de urgența in caz de abuz, trafic, neglijare și migrație, din cadrul DGASPC Vrancea. Copiii aflați in grija Centrului au primit, din partea cadrelor militare,…