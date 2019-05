Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta in studioul Antena 3, in cadrul emisiunii Sinteza Zilei, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat legislația pentru achiziții publice, afirmand ca aceasta trebuie modificata pentru a permite rezolvarea aglomerației din București. Pentru a rezolva problema traficului…

- "Cu privire la buget, fireste ca ne-am fi dorit ca acesta sa fie unul mai bogat, si nu unul de austeritate, pentru ca nevoile sunt mari. Fireste ca ne-am fi dorit si noi sa putem aloca bugete mai generoase si catre infrastructura, investitii, catre sanatate, factura sociala, subventiile la RADET,…

- Gabriela Firea, a publicat, miercuri, un mesaj pe Facebook prin care susține ca zvonurile conform carora ar urma sa demisioneze sunt false. Primarul general al Capitalei a publicat pe rețeaua de socializare și cateva imagini alaturi de colegii ei, cu un exemplar din data de azi a ziarului Bursa, pentru…

- Primaria Sectorului 4 a inceput lucrarile de construire a unui bazin de inot semi-olimpic acoperit, cu toate facilitațile necesare și de reabilitare a salii de sport, din incinta Școlii Gimnaziale Nr. 190. Una dintre unitațile de invațamant de referința din Sectorul 4 al Capitalei, Școala Gimnaziala…

- Eugen Teodorovici a declarat ca vrea sa schimbe mentalitatea angajaților ANAF și sa asigure informatizarea instituției, in acest an. Mai mult, el vrea ca inspectorii fiscului sa desfașoare activitați suplimentare, importate din alte instituții, care sa ”ajute” mediul economic. Reforma declarata a ANAF…

- "Date in premiera nationala. Ce s-a intamplat cu aurul Romaniei intre '69 si '89. Un tabel oficial de la Banca Nationala, cifre oficiale. In 1969, Romania avea un stoc total de 114,4 tone, dintre care 89,6 tone erau in tara si 24,8 in strainatate. In 1970, avea 44,8 tone in strainatate, marisem stocul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, dupa intalnirea cu Eugen Teodorovici de la Ministerul de Finanțe, ca acesta este pus la zid din cauza faptului ca Liviu Dragnea il amenința cu remanierea, in cazul in care va da curs solicitarilor primarilor.”A fost o intalnire de…

- "O sa aveți maine proiectul de buget in Guvern, prezentat, discutat, aprobat, trimis la Parlament. Dupa aceea ține de Parlament cat de repede se va adopta acest buget", a spus Teodorovici. In replica, Firea a explicat ca a venit sa discute, nu sa cerșeasca ceva de la Guvern. "Nu pot…