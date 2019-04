Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a povestit la „Te iubesc de nu te vezi" cat de mult timp mai are pentru soțul sau, acum ca a venit pe lume și cea de-a doua fetița, Thea Iris Selena. „Eu mai subțire cu dragostea, saptamana asta și mai am un pic, ca e perioada aia...Cand se poate, cand nu se poate stam in banca noastra!…

- Zilele trecute, micuța Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda a avut ușoare probleme de sanatate. In aceasta seara, printr-o legatura telefonica directa la „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea a spus tot ce s-a intamplat cu fetița ei.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda savureaza din plin viața de parinți și sunt absolut topiți dupa fetițele lor. Cu așa mare agitație prin casa, abia mai au timp și de cateva momente tandre intre soț și soție.

- In urma cu cateva zile, Gabriela Cristea si Tavi Clonda au devenit parinti pentru a doua oara. In aceasta seara insa, prezentatoarea de la Antena Stars si sotul ei vor petrece cateva clipe impreuna, ca doi adolescenti.

- Gabi Cristea și Tavi Clonda numara zilele pana cand vor deveni din nou parinți, iar cantarețul și-a manifestat intenția de a asista din nou la naștere, așa cum a facut și cand a venit pe lume Victoria. Gabriela Cristea e pe ultima suta de metri cu sarcina, insa nu și-a programat cezariana, pentru ca…

- Fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda crește pe vazand cu ochii și nu inceteaza sa iși surprinda parinții in fiecare zi. Micuța adora sa se joace fotbal alaturi de tatal sau și este foarte talentata.

- Gabriela Cristea a avut parte de o vixita neașteptata inainte de inceperea emisiunii sale de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea este moderatoarea show-ului matrimonial "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Marți, 5 februarie, inainte de inceperea…

- Gabriela Cristea a dezvaluit ce se petrece in casa ei. Fiica sa și a lui Tavi Clonda este cea care se bucura de toata atenția. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la Antena Stras, Gabriela Cristea a facut cateva dezvaluiri despre ce se petrece in casa ei și a lui Tavi Clonda…