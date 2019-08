Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se vor casatori religios, la sfarșitul lunii august, cand o vor boteza și pe micua Iris. Cei doi sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile, insa mai au multe de pus la punct. Gabi Cristea a fost surprinsa in timp ce proba o rochie de mireasa. „E alergatura multa la…

- Pregatirile sunt in toi pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda care au ales sa sarbatoareasca creștinarea celei mai mici dintre fetite, dar si cununia lor religioasa la un local de lux din Capitala. „Cautam o locație frumoasa, un spatiu generos. Vor fi mulți copii, desigur. Am fost impresionați de fiecare…

- Gabriela Cristea a acumulat cateva kilograme in plus dupa cea de-a doua sarcina, insa este decisa sa scape cat mai repede de ele. Prezentatoarea de televiziune vrea sa ajunga la silueta inițiala pana la nunta, care va avea loc, cel mai probabil, in aceeași zi cu botezul micuței Iris. Gabriela Cristea,…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a mers sa-și caute rochia de mireasa pentru nunta. Deși Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriți din anul 2015, cei doi nu au facut cununia religioasa. Acum, aceștia se pregatesc de nunta. Vineri, Gabriela Cristea a fost sa-și caute rochia de mireasa. A…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit cat de greu i-a fost sa aiba copii. Aceasta a marturisit ca a trecut prin momente extrem de dificile. Acum are o familie extraordinar de frumoasa alaturi de soțul ei și de cele doua fetițe ale lor, insa pana a devenit mamica Gabriela Cristea a avut parte…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai norocoși și fericiți parinți! Victoria, dar și fiica lor cea mica, Iris au devenit deja vedete pe rețelele de socializare, acolo unde internauții le copleșesc cu like-uri și complimente, in fiecare zi.

- Cine a spus ca viața de parinte e ușoara? Ei bine...ușoara nu-o, dar frumoasa cu siguranța este! Invitat alaturi de Gabriela Cristea in platoul emisiunii „Xtra Night Show”, Tavi Clonda a spus totul despre cum este viața lor, de cand a venit pe lume și micuța Iris.

- Gabriela Cristea se afla in concediu de maternitate. Indragita prezentatoare TV se bucura de timpul petrecut impreuna cu frumoasa sa familie, cu soțul sau, Tavi Clonda, și cu cele doua fetițe, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena , nascuta in urma cu doar doua luni. Gabriela Cristea, in varsta…