Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Optica Ovidiu are un design modern și luminos, potrivit pentru a incerca in voie cateva dintre sute de modele de rame de ochelari. Branduri precum Gucci, Stella McCartney și Swarovski se numara printre cele mai prețioase branduri de rame de ochelari. Lentilele de cea mai inalta calitate…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, a anunțat luni dimineața, pe contul personal de Facebook, ca se va retrage din echipa naționala de Fed Cup. ”Dupa 12 ani de jucat pentru Romania,a venit momentul ...

- Cutremur in PSD. Deputatul Ion Mocioalca, preșesintele PSD Caraș-Severin a anunțat ca demisioneaza din partid și se inscrie in Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. Anunțul a fost facut pe Facebook. Totul in condițiile in care se pregatea debarcarea sa din fruntea filialei dupa ce semnase…

- Dupa ce au iesit la suprafata cateva detalii terifiante despre trecutul lui Cati, concurenta la "Insula Iubirii", un detaliu de pe profilul de Facebook al brunetei a atras atentia. Se pare ca experienta din Thailanda a avut o importanta majora pentru transformarea ei intr-o femeie independenta.

- Cele patru cupluri au petrecut dream date-urile de 24 de ore alaturi de ispitele lor preferate, iar baietii au avut parte si de o confruntare cu rivalii lor, inainte de Bonfire-ul final, in ultimele episoade din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”.

- Masura are loc intr-o perioada in care platformele de socializare sunt avertizate de autoritatile de reglementare pentru ca nu dezvaluie astfel de cheltuieli. Facebook a fost tinta unui val de critici din partea utilizatorilor si a congresmenilor, dupa ce a anuntat anul trecut ca agenti rusi…

- Diana, fosta concurenta de la „Insula Iubirii”, a vorbit despre un episod dureros din viața ei. Pana acum, aceasta a evitat sa dea detalii despre acest lucru, insa in cele din urma a acceptat sa vorbeasca in cadrul emisiunii „Agentia Vip”. „Parintii mei s-au despartit, tata s-a recasatorit cu o femeie…