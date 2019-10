Furtunile puternice fac ravagii. Curentul electric a căzut Numeroase drumuri au fost inundate in urma ploilor abundente, care au condus la perturbari ale traficului.



Autoritatile incearca sa restabileasca furnizarea de energie electrica in capitala, a declarat un oficial cipriot.



Furtunile s-au abatut asupra capitalei dupa ce au lovit in cursul noptii zone montane si vestul Limassolului, unde fulgerele au provocat de asemenea daune la reteaua de alimentare cu energie electrica, potrivit stiripesurse.ro.



In orasul de coasta Episkopi, proprietati au fost inundate si rafalele de vant puternice au doborat copaci peste mai multe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

