Fundația „United by music România” în căutare de talente printre persoane cu dizabilități Persoanele cu dizabilitați constituie aproximativ 3% din populația Romaniei, aceste persoane fiind marginalizate și subestimate uneori de catre autoritați sau cetațeni. In sprijinul acestora vine Fundația „United by music” care a fost fondata de Joris van Wijngaarden, in anul 2005, cu scopul de a ajuta oamenii cu dizabilitați in a se afirma muzical, facand fiecare […] Articolul Fundația „United by music Romania” in cautare de talente printre persoane cu dizabilitați apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de muzica blues „All Star”, din Olanda, compusa din persoane cu dizabilitați, va susține un concert saptamana viitoare, in mai multe orașe din Transilvania, printre care și Sfantu Gheorghe. Evenimentul este propus de Fundația „United by Music Romania”, a inregistrata recent la Sfantu Gheorghe.…

- Larisa Axinia, originara din Sfantu Gheorghe, va organiza și in acest an festivalul deja cunoscut in randul romanilor din Milano și intitulat sub genericul „Romania – tradiții și valori europene”. O noua ediție va avea loc duminica, 7 octombrie. Evenimentul este cel mai longeviv festival romanesc din…

- Trei din zece muncitori din Romania au fost platiti anul trecut cu salariul minim pe economie, a afirmat, miercuri, Valentina Vasile, director stiintific la Institutul de Economie Nationala al Academiei Romane, apreciind situatia ca fiind ingrijoratoare, chiar in conditiile in care salariul minim a…

- O platforma online și o aplicație au fost lansate joi, 13 septembrie, la București, in cadrul unui eveniment organizat de Asociația Bolnavilor cu Limfoame cu ocazia Zilei Internaționale a Limfomului. Acestea au fost realizate pentru a veni in ajutorul bolnavilor cu limfoame, conțin informații structurate,…

- Treizeci de copii merituoși, din județul Covasna, vor fi premiați și in acest an de catre compania Ready Garment Technology (RGT) Romania. Aflat la cea de-a treia ediție, programul de burse „RGT Romania”, implementat in parteneriat cu Asociația „Bobita” iși propune sa recompenseze 30 de copii și tineri…

- Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curațenie Naționala și Globala Let`s Do It, Romania!La nivel internațional, 150 de țari se unesc in cea mai mare mișcare civica – World Cleanup Day. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reala de…

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat lansarea unei campanii in vederea susținerii activitații sportivului covasnean Ciprian Anton. Campania a pornit in data de 16 august și vizeaza colectarea de fonduri pentru participarea lui Ciprian Anton la patru turnee internaționale din…

- Cultivatorii de cartofi din judetul Covasna prognozeaza ca productia din acest an va fi mai mica decat cea de anul trecut din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile, iar cartofii vor fi mai scumpi cu aproape 50%. Presedintele Federatiei Nationale a Cartofului din Romania, Romulus Oprea, a declarat…