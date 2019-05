Theresa May a renuntat, in lacrimi, la efortul de a produce Brexit, anuntandu-si demisia si deschizand drumul unei competitii haotice pentru postul de lider al Partidului Conservator si perspectivelor mai mari de iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord. La doar cateva ore dupa ce Theresa May si-a anuntat finalul mandatului de trei ani la conducerea Guvernului, Boris Johnson si alti rivali conservatori au semnalat intentiile de a participa la competitia care are rolul de a aduce un nou premier Marii Britanii pana la sfarsitul lunii iulie.

"Vom parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie,…