Stiri pe aceeasi tema

- Actrița indiana Freida Pinto spune ca i-a fost modificata culoarea pielii intr-o reclama pentru compania L'Oreal, pentru a parea mai deschisa decat in realitate, potrivit The Guardian. Starul filmului "Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire" a devenit ambasador L'Oreal in 2009, iar, in 2011,…

- Zac Efron nu era sigur daca ar putea sa-l joace pe Ted Bundy in filmul “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, o drama care va avea premiera la Festivalul de Film de la Sundance din acest an. “Inițial, am avut rezerve sa joc rolul unui criminal in serie”, a spus Efron in timpul primului sau...…

- Zilele trecute am citit aceasta postare a primei jucatoare de șah a țarii – Irina Bulmaga – care refuza sa joace finala. Premiul pentru care ar trebui sa se lupte ajunge la 450 de euro – 2000 de lei din cele 5000 de lei asigurate de organizatori pentru ambele campionate: feminin și masculin. Culmea…

- Glenn Close și-a folosit la Globurile de Aur discursul pentru a vorbi pasionat despre necesitatea ca femeile sa-și indeplineasca potențialul creativ. A caștigat premiul pentru cea mai buna actrița in The Wife, un premiu la care se aștepta Lady Gaga pentru A Star Born. Close, nominalizata la Oscar de…

- Creatorul personajului Jack Reacher, Lee Child, a recunoscut ca actorul Tom Cruise e prea scund pentru a-l mai interpreta intr-o noua productie. Starul american a fost inlocuit in reboot-ul pentru micul ecran pentru a mulțumi pe cititorii lui. In cartile lui Child, Jack Reacher este descris avand inaltimea…

- Fotbalistul clubului Paris Saint-Germain, Virgiliu Postolachi refuza sa joace pentru echipa nationala a Republicii Moldova. Potrivit vicepresedintelui forului de profil Dragos Hincu, atacantul in varsta de 18 ani asteapta sa fie convocat de reprezentativele Frantei sau Romaniei.

- Fotbalistul clubului Paris Saint-Germain Virgiliu Postolachi refuza sa joace pentru echipa nationala a Republicii Moldova. Potrivit vicepresedintelui forului de profil Dragos Hincu, atacantul in varsta de 18 ani asteapta sa fie convocat de reprezentativele Frantei sau Romaniei.

- Owen Wilson are trei copii cu trei femei diferite, toate foste partenere. Burlac convins, actorul de 49 de ani a devenit recent tatic pentru a treia oara. Nu are de gand s-o duca la altar nici pe cea care i-a daruit o fiica, dar nici nu vrea sa-și cunoasca fetița. Partenera sa, Varunie Vongsvirates,…