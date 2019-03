Stiri pe aceeasi tema

- Fratele lui Mirel Radoi a murit. Mihai Radoi, fratele selecționerului echipei naționale de fotbal a Romaniei U21, a incetat din viața la varsta de 37 de ani. Directorul Spitalului Județean Timișoara a declarat pentru Libertatea ca Mihai Radoi, fratele lui Mirel Radoi, s-a stins din viața. „Din pacate,…

- Un tanar in varsta de 32 de ani, din Arad, a murit la Spitalul Județean Timișoara, in urma complicațiilor aparute din cauza gripei, transmite corespondentul MEDIAFAX.Șeful Secției de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean Timișoara, medicul Ovidiu Bedreag, a declarat, marți, ...

