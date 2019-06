Stiri pe aceeasi tema

- Nenad Gracan, selecționerul Croației U21, a laudat reprezentativa de tineret a Romaniei, care a facut instrucție cu echipa antrenata de el in primul meci de la EURO 2019, scor 4-1. Intrebat de reporterul GSP.ro daca Romania poate caștiga titlul european, selecționerul in varsta de 57 de ani a laudat…

- Debut excepționat pentru Romania U21 la Campionatul European de tineret. „Tricolorii” antrenați de Mirel Radoi, deși outsideri in partida de astazi disputata in fața reprezentativei similare a Croației, in San Marino, au obținut victoria și au plecat ca din tun in grupa de foc, in care se mai afla Anglia…

- Tricolorii sunt pregatiți pentru marea provocare. Naționala de tineret a Romaniei va debuta la turneul final U 21 cu Croația, luni, la Serravalle (San Marino) de la ora 19.30 (in direct la TVR). Dupa cantonamentul de la Bagno di Romagna, delegația tricolora s-a mutat, de sambata, la Forli, unde va ramane…

- Sylvain Ripoll, selecționerul Franței U21, i-a cerut lui Abdou Diallo sa-și amane o operație ușoara, dar fundașul lui Dortmund nu a vrut sa-și dea peste cap programul de la club. „Tricolorii" mici ai lui Radoi vor intalni Franța in ultimul meci al grupei de la Euro U21, pe 24 iunie, la Cesena. Dar nu-l…

- Senatorul Cristian Chirtes, a declarat vineri, intr-o intalnire cu presa, ca, deocamdata, nimeni nu are curajul in Romania sa inceapa sa scrie un proiect de lege a presei, care ar putea fi un plus pentru toata presa din Romania, potrivit Agerpres. "In presa eu am incredere, este intr-adevar…

- In meciul de azi Simona Halep a adus inca un punct in pentru tricolore la FED Cup in semifinalele cu Franta. Gratie succesului inregistrat in fata celei mai bune jucatoare a Frantei, Caroline Garcia, in trei...

- „Kristina Mladenovic a facut tot ce a putut, dar Simona Halep a fost pur si simplu prea puternica (6-3, 6-1)”, scrie L’Equipe dupa ce Franta este condusa cu 1-0 de Romania in semifinalele Fed Cup, sambata, la Rouen. Potrivit AFP, Halep „a invins-o logic” pe Mladenovic. „Constanta si eficace, romanca…

- Franța și Romania se intalnesc in semifinalele Fed Cup in weekend-ul 20-21 aprilie. Simona Halep (2 WTA) susține ca nu ii e teama de niciuna dintre jucatoarele din Hexagon. „Pe hartie nu e mai dificil decat cu Cehia. Jucam contra Franței și publicul va fi cu ei. E un public galagios, un public puternic.…