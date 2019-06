Franța: Alain Delon, spitalizat din cauza unor dureri de cap Actorul francez Alain Delon, în vârsta de 83 de ani, a fost internat vineri la Spitalul american din Neuilly (în apropiere de Paris), din cauza unor amețeli și dureri de cap, aparent lipsite de gravitate, au dezvaluit surse din anturajul acestuia, citate de AFP.



Aceste simptome par sa fi fost cauzate de o aritmie cardiaca de care sufera actorul, au precizat sursele citate, adaugând ca &"totul decurge bine&" pentru starul francez, care a fost supus doar unor examene medicale ca masura de precauție și urmeaza sa fie externat în scurt timp.



Monstru sacru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alain Delon (83 de ani) a fost internat vineri in Spitalul american din Neuilly, o suburbie a Parisului, din cauza unor ameteli si a unor dureri de cap, aparent lipsite de gravitate, au dezvaluit surse din anturajul starului francez, citate de AFP. Aceste simptome par sa fi fost cauzate de o aritmie…

- Recompensat la Festivalul de Film de la Cannes cu un Palme d'Or onorific duminica, Alain Delon a spus adio cinematografiei pe Croazeta. Intrebat duminica de ziarul genovez L"illustre, Alain Delon, care locuieste la Geneva din 1978, a vorbit despre un subiect sensibil: sinuciderea asistata. O parctica…

- Delon a primit un trofeu Palme d’Or onorific pentru intreaga cariera la Festivalul de la Cannes, in pofida numeroaselor controverse legate de viata sa privata si de opiniile sale, celebrul actor francez a fost intampinat cu ropote de aplauze inca de cand a pasit pe covorul rosu, urcand treptele Grand…

- Actorul francez Alain Delon, care a primit un premiu Palme d'Or pentru intreaga cariera la Festivalul de la Cannes 2019, a declarat despre prestigioasa distinctie ca este "aproape un omagiu postum, doar ca este inca viu", potrivit Le...

- Actorul francez Alain Delon, un monstru sacru al cinematografiei, a fost deosebit de emotionat duminica in momentul in care a primit un trofeu Palme d'Or onorific pentru intreaga cariera la Festivalul de la Cannes, in pofida protestelor unor asociatii feministe, si a multumit publicului prezent…

- Alain Delon, in varsta de 83 de ani, si-a luat masuri de precautie pentru a evita disensiuni intre mostenitori, pentru ca vrea sa evite repetarea cazului mostenirii lui Johnny Hallyday, si a desemnat-o pe fiica sa executor testamentar potrivit news.roCelebrul actor francez, care va primi in…

- Festivalul de Film de la Cannes isi mentine decizia de a-i acorda actorului Alain Delon, criticat pentru comentarii despre femei si sustinerea extremei drepte franceze, trofeul Palme d’Or onorific.

- Actorul Alain Delon va fi recompensat cu Palme d'Or onorific la Festivalul de la Cannes (14-25 mai). Actrita Elle Fanning (SUA), regizoarea si scenarista Alice Rohrwacher (Italia) si cineastii Robin Campillo (Franta) si Pawel Pawlikowski (Polonia) au fost alesi sa faca parte din juriul competitiei de…