- Danemarca si-a suspendat autorizatiile de export de armament si echipament militar catre Arabia Saudita, in urma uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi si din cauza implicarii regatului wahhabit in razboiul din Yemen, a anuntat joi Ministerul danez al Afacerilor Externe, relateaza Reuters,…

- Interdictia de calatorie asupra celor 18 cetateni sauditi vizeaza direct participarea acestora in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, in consulatul saudit din Turcia. S-a cerut o investigație amanunțita, dar nu s-a aprobat pedeapsa cu moartea in ceea ce-i priveste pe suspecti. Citeste…

- Germania a decis sa impuna sanctiuni, inclusiv interzicerea accesului in spatiul Schengen, pentru 18 cetateni sauditi suspectati ca ar fi implicati in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi si a cerut din nou Riadului sa faca lumina completa in acest caz, informeaza EFE, AFP si Reuters, potrivit…

- Circumstantele in care s-a produs aceasta crima oribila nu au fost inca clarificate in mod satisfacator', a declarat purtatorul de cuvant al guvernului cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, citat de EFE. O purtatoare de cuvant a diplomatiei germane a spus ca nu poate divulga identitatea celor…

- UPDATE Primii dintre cei aproximativ 70 de sefi de stat si de guvern asteptati au inceput sa soseasca duminica, la scurt timp dupa 8.15 GMT, la Palatul Elysee, fiind intampinati de presedintele francez Emmanuel Macron, pentru a participa apoi la comemorarea armistitiului, informeaza France Presse.…

- Franta nu exclude adoptarea de sanctiuni impotriva Arabiei Saudite daca se va dovedi ca autoritatile acestei tari au fost implicate in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters si AFP. Franta i-a cerut…

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Polonia, cea mai mare tara fosta comunista din Uniunea Europeana, afirma ca se va opune oricaror sanctiuni impuse de blocul comunitar Ungariei, al carei guvern este acuzat ca incalca regulile UE privind democratia, relateaza Reuters. "Fiecare tara are dreptul sau suveran de a face reformele…