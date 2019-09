Fotografia, care surprinde un barbat punandu-se in fata unui convoi de patru tancuri la o zi dupa reprimarea brutala a protestelor din Piața Tiananmen, a devenit o imagine simbol a protestelor pro-democrație din China.

Nu se cunoaște soarta protestatarului, ramas inca neidentificat, care a fost in cele din urma impins și luat de la fața locului de doi barbați. Cole, care in acel moment lucra pentru publicația Newsweek, a caștigat Premiul World Press Photo in 1990 cu fotografia "Omul din Piața Tiananmen", cunoscuta și cu denumirea "Omul Tanc".

In urma cu 30 de ani, sute de mii de chinezi…