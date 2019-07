Angajam muncitori calificați și necalificați pentru munca in depozit, domeniu logistic (piking, comisionare marfa), in Frankfurt, Germania. Salariu atractiv, incepand de la 1200E -1700E net , plus alte beneficii. Cazarea este asigurata, se ofera contract de munca pe o perioada nedeterminata și asigurare medicala. Mediu de lucru modern, curat și sigur . Vorbirea limbii germane constituie un avantaj ! Informatii la telefon : 0744184190 / 00 420 724 801 977 Post-ul Foto-video: Locuri de munca in Frankfurt, Germania. Salariu atractiv și alte beneficii! apare prima data in ProAlba .