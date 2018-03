Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Anghel, mama lui Ionuț, baiețelul ucis de maidanezi, a primit un cadou emoționant de 8 Martie. Andrei, singurul copil pe care-l mai mare nu a mai avut rabdare sa i-l dea de Ziua Femeii și i l-a daruit mai devreme. Andrei Anghel, baiatul familiei Anghel i-a scris o poezie mamei sale. “Mama este…

- Rodrigo Alves, vedeta care si-a facut operatii estetice in valoare de 518,000 de lire, socheaza din nou opinia publica din intreaga lume. Vedeta reality s-a alaturat unei campanii pentru promovarea identitatii de gen.

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP.Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in…

- Maradona nu a primit viza pentru Statele Unite ale Americii, pentru ca l-a insultat pe presedintele Donald Trump, scrie Le Figaro. Fostul international argentinian ar fi spus despre presedintele american ca este o marioneta, in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela. Maradona…

- Patricia Kopatchinskaja, violonista originara din Moldova, a primit aseara premiul Grammy pentru albumul ei „Death and the Maiden" inregistrat cu orchestra de camera din Saint Paul, Statele Unite.

- La inceputul lunii octombrie, delegația Romaniei reușea doua medalii de aur la Campionatul Mondial de Canotaj pentru seniori, ce s-a desfașurat in Statele Unite ale Americii. Intre medaliatele cu aur s-au aflat și trei canotoare din județul Suceava, Geanina Beleaga și Ionela Lehaci, caștigatoare in…

- Președintele american Donald Trump va discuta telefonic in curand cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a-și exprima ingrijorarea cu privire la ofensiva Turciei impotriva forțelor kurde din Siria, a declarat marți un oficial de la Casa Alba citat de Reuters. Oficialul, care a informat reporterii…

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Autoritatile din Venetia au anuntat ca vor lua masuri dupa ce patru turisti japonezi au primit o nota de plata de 1.100 de euro la un restaurant, unde au comandat patru portii de friptura, un platou cu peste si pahare cu apa, scrie The Guardian.

- Sistemul antiaerian "Pantsir-S" constituie, in opinia publicatiei americane National Interest, arma ideala pentru respingerea unor atacuri masive cu utilizarea dronelor si care nu are analog in Statele Unite. ...

- Cel mai mare retailer din lume a spus ca aceasta crestere salariala va intra in vigoare incepand cu luna februarie. Pe langa aceasta mutare, compania a decis sa mareasca beneficiile concediilor de maternitate si sa ofere, o singura data, un bonus de pana la 1.000 de dolari fiecarui angajat, valoarea…

- Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal asa ca au lasat pe „parbrizul” canadianului o amenda, relateaza Daily Mail.

- Statele Unite se confrunta cu „amenintari in crestere” din partea Chinei si Rusiei, „puteri revizioniste” care „incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare”, a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua „Strategie de aparare…

- Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor…

- Putem spune ca Liviu Dragnea are cu ce se lauda. La capitolul DISTINCTII aflam ca are si un Oscar. Bine, trebuie mentionat ca nu l-a primit din postura de vedeta hollywoodiana, ci pentru merite deosebite datorita activitatii sale in slujba comunitatii. DISTINCTII "Cetatean de onoare al Leon County",…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Pe 25 ianuarie, in onoarea actritei va fi organizata o parada la Cambridge, la finalul careia artista va primi trofeul. Asociatia Hasting Pudding Theatricals din cadrul Universitatii Harvard atribuie in fiecare an titlurile „Femeia anului" si „Barbatul anului", unor artisti celebri, care s-au remarcat…

- Nicolae Daminescu va trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii in acest an, dupa masurile fiscale luate de Guvern in 2017. Nici bugetul din acest an nu-l avantajeaza. „Intram cu stangul in noul an, daca pot spune asa, dupa ce am primit informatii…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Un jurnalist mexican din orasul Nuevo Laredo, aproape de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis sambata, aparent primul caz de acest tip din 2018, a anuntat guvernatorul statului Tamaulipas, transmite AFP. "Condoleante familiei jurnalistului Carlos Dominguez Rodriguez, decedat sambata…

- Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba: Sunt consilier onorific al presedintelui Vucic, a spus fostul premier, pentru Agerpres , dupa ce presa sarba a scris despre acest lucru. Victor Ponta spune ca este o „calitate onorifica si onoranta”. „Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele…

- Presedintele Trump a produs un val de senzatie in cadrul unei conferinte de presa, desfasurata cu ocazia vizitei prim-ministrului norvegian Erna Solberg, atunci cand a afirmat ca Statele Unite au vandut Norvegiei avioane de vanatoare F-52.

- Mihaela Buzarnescu este intr-o forma excelenta in Australia. Sportiva din Romania, clasata pe locul 57 WTA , s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de la Hobart, dupa o victorie in doua seturi, 7-5, 6-1 in fata lui Alison Riske din Statele Unite, locul 89 WTA.

- Oricat de greu ar parea de crezut, inca mai exista oameni care se lasa pacaliti prin metoda „Accidentul”. Ultimul credul este un barbat de 83 de ani din Constanta care a ramas fara 20.000 de lei.

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Știm deja ca in Romania muzica nu mai vinde, ca oamenii prefere sa pirateze piesele artiștilor preferați, decat sa le cumpere cd-ul, munca efectiva. In aceasta nebuloasa, iata ca Fuego surprinde din nou, el fiind unul dintre cei care mai au curaj sa scoata materiale discografice intregi, chiar cate…

- In trei decenii de deschidere fata de lume si de reforme care au condus la liberalizarea economica, China a avut parte de o crestere spectaculoasa [1] … Dar, in cea mai populata tara din lume [2] Produsul Intern Brut pe cap de locuitor se situa [3] , in 2013, la 6.767 de dolari, echivalentul a 13% din…

- Sef al guvernului timp de 22 de ani pana in 2003, Mahathir a fost ales de catre cele patru partide ale coalitiei de opozitie in timpul unei conventii organizate duminica, in speranta ca il va invinge pe actualul premier, Najib Razak, implicat intr-un scandal de coruptie si foarte criticat pentru…

- Donald Trump: „Trebuie sa scapam de Loteria Vizelor. Loteria e un dezastru. Nu ne trimit cei mai valorosi oameni. Cei care castiga nu sunt cei mai buni. Asa ca trebuie sa ne descotorosim de Loteria Vizelor. Si chiar cred ca avem sprijin si din partea democratilor. Chiar sper ca vom avea”. Ideea de a…

- Fosta prezentatoare de televiziune și cantareața Alexandra Badoi a anunțat ca a fost ceura in casatorie chiar in noaptea dintre ani. Alexandra Badoi, prezentatoare meteo a trustului Intact, si-a dat demisia de la Antena 1 in anul 2016 , dupa 8 ani. Anul trecut, Alexandra Badoi a participat la show-ul…

- In luna octombrie a anului trecut, Sophia - un robot umanoid creat de David Hanson - a primit cetatenie in Arabia Saudita. A fost o premiera mondiala. La varsta de 19 luni, Sophia sustine ca are planuri mari pentru urmatoarea perioada din viata ei probabil nelimitata in timp. "Mi-ar placea…

- Aurelia Doina, o femeie in varsta de 64 de ani de origine romana, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea spaniola Ubeda, Spania, dupa aproximativ 12 ore in care nu ar fi primit asistenta medicala, ...

- Pe vremuri, copiii care nu erau cuminti primeau de la Mos Craciun un bat, avertisment ca ar trebui sa-si asculte parintii. Ei bine, o mai patesc si politicienii, din partea alegatorilor.

- Manastirea Prislop este un loc unde mii de oameni merg la mormântul sfânt al lui Arsenie Boca pentru a se ruga. n weekend-ul recent încheiat, s-a petrecut un incident incredibil, care a socat multimea.

- Administratorii fabricii de brichetare a carbunelui deschisa recent la Catunele au venit in sprijinul unei familii necajite din localitate. In spiritul sarbatorilor de iarna, Alexandru Predescu si Roman Viscun au acordat vineri, 22 decemb...

- Maria Constantin a primit o noua veste trista. Dupa ce anul acesta a trecut prin multe greutati, despartirea de sotul sau fiind cea mai grea, artista primeste o alta sageata in acest sfarsit de an.

- Cei de la Clubul Rotary au daruit 100 de pachete de sarbatoare pentru copii, cu multe dulciuri dar și cu jucarii. „Luni 18 decembrie am fost la Liceul de Arte din Targu Jiu oferind pachete cu dulciuri celor mai mici și talentati copii de la aceasta școala. Miercuri 20 decembrie am fost la Scoala…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Intrevederea este axata pe consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele Unite.

- Miss Irak, Sarah Idan, a fugit cu familia sa in Statele Unite, dupa ce a primit amenintari cu moartea in urma unei fotografii in bikini si a alteia in care apare alaturi de Miss Israel, afirma aceasta din urma, Adar Gandelsman, citata de Times of Israel .