FOTO. PROTEST la UATAA Motru! Zeci de salariați, trimiși în fără plată! Corcoață: Asta e! Zeci de salariați ai uzinei de termoficare UATAA Motru protesteaza, vineri, de la primele ore, la poarta unitații, nemulțumiți de faptul ca Eugen Corcoața, administratorul special al societații, a dat dispoziții prin care personalul indirect productiv a fost trimis in concediu fara plata, o zi pe saptamana, timp de cinci luni. Oamenii sunt revoltați pentru ca nu sunt primiți la lucru și il acuza pe Corcoața ca a facut angajari politice. ”Au plecat, cu desfacerea contractului de munca, in Germania și dupa ce au venit, i-a reangajat. Pe mine ma trimite acasa. Am 40 de ani de serviciu…”,… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

