- Potrivit IPJ Alba, politistii Sectiei de Politie Rurala Soimus au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 25 de ani, din judetul Dolj, cu privire la faptul ca in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2.00, in timp ce se afla in locuința prietenei sale, in comuna Harau (judetul Hunedoara),…

- Un avocat din Craiova a sesizat Poliția despre faptul ca a fost lovit și amenințat de catre doi tineri, aceștia fiind acum cercetați pentru ultraj judiciar. Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca polițiștii craioveni au fost sesizați sambata de catre un barbat de…

- Patricia Maria, studenta de 21 de ani din Dolj, si-a convins parintii sa acceseze fonduri europene si, pe langa legumele traditionale, sa cultive si broccoli. In septembrie a pus semintele, iar acum, in prag de sarbatori, culege roadele. Vecinii vin sa vada cum rasar buchetelele verzi din zapada. Tanara…

- Umilinta calatorilor a atins astazi cote alarmante in Gara de Nord din Bucuresti. Satui sa astepte plecarea trenului in picioare, inghesuiti in doua vagoane, pasagerii s-au asezat pe liniile de cale ferata. Nu a fost suficient insa. Cand au crezut ca in sfarsit au rezolvat problema, oamenii au fost…

- In cursul zilei de luni, 3 decembrie, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Melinesti au identificat un tanar de 18 ani, din Craiova, banuit ca, la data de 30 iulie, ar fi sustras suma de 400 lei, dintr-un autoturism ...

- Politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Plenita au fost sesizati miercuri, 21 noiembrie, in jurul orei 21.00, cu privire la faptul ca o persoana a cazut cu bicicleta pe o strada din localitate. Politistii care s-au deplasat la fata ...

- Pompierii continua sa actioneze pentru stingerea incendiului izbucnit marti dimineata la depozitul de masini dezmembrate de la marginea Craiovei, in cartierul Bariera Valcii, acestia reusind in cursul noptii sa reduca din suprafata flacarilor, a informat, miercuri dimineata, Inspectoratul pentru…

- Politisti din cadrul Sectiei 4 Craiova au oprit, ieri, pentru control, pe Bulevardul Dacia, un autoturism, la volanul caruia se afla un tanar de 28 de ani, din municipiu. Intrucat conducatorul auto emana miros de alcool, acesta a fost testat ...