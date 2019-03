Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs la Targu Mures, in zona sensului giratoriu de la Gara mare, si in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. Una dintre victime era prinsa sub autoutilitara rasturnata, iar cealalta era incarcerata in…

- De ultima ora! Doua persoane au murit pe loc intr-un accident cumplit. O autoutilitara si un autoturism implicate in tragedie Doua persoane au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs la Targu Mures, in zona sensului giratoriu de la Gara mare, si in care au fost implicate o…

- Doua persoane au murit, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs la Targu Mures, pe strada Gheorghe Doja, in zona sensului giratoriu de la Gara mare, , potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara si un…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un accident rutier in care sunt implicate un microbuz si un autoturism, pe raza localitatii Floresti, sat Calinesti.Potrivit ISU Prahova, in microbuz se aflau…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:30, pe DN17, in localitatea bistrițeana Reteag. Din primele informații, in accident au fost implicate o duba și un autovehicul. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru…

- Doua persoane au ajuns la spital, luni dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit de o autoutilitara de gunoi intr-o intersectie de pe DN7, in localitatea Milcoiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, scrie Agerpres. Potrivit acestora,…

- Sase persoane, printre care si un copil de opt ani, au fost asistate medical la fata locului in urma unui accident produs vineri pe DN1, in zona Banesti, intre un microbuz si o autoutilitara, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situati de Urgenta ISU Prahova, citati de Agerpres.roPotrivit…

- Un incendiu urmat de o explozie a avut loc joi dimineața intr-un bloc din municipiul Targu Mureș, 18 persoane fiind evacuate, dintre care una a fost transportata la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Mureș, incendiul a fost urmat de o explozie. ”Blocul in care s-a produs…