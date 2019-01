Stiri pe aceeasi tema

- Reunita la inceputul saptamanii, Universitatea Craiova a facut primul pas in privinta pregatirii pentru partea secunda a editiei de campionat 2018/2019. Jucatorii Stiintei s-au trezit astazi devreme si au intrat sub comanda antrenorului Devis Mangia si a celorlalti membrii ai ...

- Universitatea Craiova si-a programat reunirea pe 2019 la Policlinica pentru Sportivi din Banie, unde alb-albastrii au efectuat vizita medicala. Principalele absente au fost ale lui Florin Gardos si Dominik Glavina, care vor parasi gruparea din Banie

- Membrii Ligii Profesioniste de Fotbal au anuntat astazi care sunt jucatorii remarcati in runda a 17-a. Daca in echipa ideala din etapa trecuta Universitatea Craiova nu a avut niciun reprezentant, de data aceasta gruparea din Banie il are inclus pe ...

- Antrenorul formației Sepsi, Eugen Neagoe, s-a aratat nemulțumit de rezultatul de pe la tabela la finalul intalnirii cu Universitatea Craiova, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, fiind de parere ca echipa sa merita sa caștige și a acuzat maniera de arbitraj ...

- Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in primul meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin belarusul Aleksandr Karnitki (36), dar Universitatea…

- Intrunita astazi, Comisia de Disciplina din cadrul LPF a analizat, printre altele, eliminarea jucatorului Laurentiu Rus, din meciul Poli Iasi – Universitatea Craiova 0-3, in urma faultului horror pe care l-a comis asupra tanarului atacant al Stiintei, Valentin Mihaila, care ...

- Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins in deplasare formatia de liga a treia Turris-Oltul Turnu Magurele cu scorul de 4-1 (0-1). Universitatea a facut o prima repriza foarte slaba,…

- Universitatea Craiova a invins-o pe FCSB (ex-Steaua) cu scorul de 2-1 (0-1), dupa o pauza de 16 ani, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in etapa a 12-a a Ligii I de fotbal, duminica, zi in care s-a stins Ilie Balaci, marele jucator al Craiovei Maxima. Meciul a fost…