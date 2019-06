Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a stabilit programul ligii a doua și a treia, precum și cel al Cupei Romaniei, ediția 2019-2020. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gigi Nețoiu (59 de ani), fost finanțator la Dinamo sau Universitatea Craiova (echipa dezafiliata in 2011), se implica financiar din nou in fotbalul romanesc. Omul de afaceri ajuta cu bani, fara a avea vreo calitate oficiala, un club din Liga a 4-a Dolj, județul de unde este originar. Este vorba despre…

- ACS FC Academica Clinceni a promovat in premiera in Liga I de fotbal, vineri, dupa ce a invins-o pe FC Arges cu scorul de 2-1, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 37-a a Ligii a II-a de fotbal. Academica Clinceni, antrenata de Ilie Poenaru, s-a impus prin golurile marcate de Razvan Patriche…

- Osasuna Pamplona si-a asigurat promovarea in prima liga spaniola de fotbal, cu trei etape inaintea incheierii sezonului in Segunda Division, luni seara, dupa ce Albacete a fost invinsa acasa de Granada cu 1-0, in etapa a 39-a.

- Arsenal a invins-o pe Valencia CF cu scorul de 3-1 (2-1), joi seara, la Londra, in prima manșa a semifinalelor Europa League la fotbal. “Liliecii” au deschis scorul prin Mouctar Diakhaby (11), dar Arsenal a intors scorul prin dubla francezului Alexandre Lacazette (18, 26), ultimul gol al “tunarilor”…

- Universitatea Craiova și-a facut curaj și a promis un joc bun joi seara, la Ovidiu, in manșa a doua a semifinalei Cupei Romaniei, cu FC Viitorul, dar a aratat din nou neputința. Trupa lui Gica Hagi s-a impus cu 2-0 ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat azi la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in…

- Zimbru Chișinau a suferit a treia infrangere in cele trei etape disputate in Divizia Naționala de fotbal. ”Galben-verzii” au pierdut meciul de acasa cu Speranța Nisporeni, scor 0-2. Oaspeții au marcat ambele goluri din penalty.