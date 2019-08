Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal FC Viitorul a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, transferul mijlocasului Cosmin Matei, acesta semnand un contract valabil doua sezoane cu optiune de prelungire pe inca unul. "Conducerea formatiei FC Viitorul Constanta a ajuns la un acord cu mijlocasul Cosmin Matei,…

- Clubul Trabzonspor a anunțat, miercuri, faptul ca Daniel Sturridge (29 de ani) a semnat un contract valabil pentru urmatoarele trei sezoane, cu opțiune de prelungire pe inca unul, cu formația turca, anunța MEDIAFAX.Citește și: A ieșit la suprafața! Fosta firma a lui Dan Barna, bani grei pentru…

- Mario Balotelli revine in Serie A la trei ani dupa ultimul sau meci disputat in campionatul de fotbal al Italiei si a fost prezentat oficial la clubul Brescia Calcio. Atacantul in varsta de 29 de ani a venit liber de contract dupa ce s-a despartit de Olympique Marseille.

- Clubul de fotbal FCSB l-a transferat, duminica, pe jucatorul formatiei Gaz Metan Medias, Valentin Cretu, acesta semnand un contract valabil doua sezoane cu gruparea ros-albastra. "FCSB anunta transferul lui...

- Clubul de fotbal FCSB l-a transferat, duminica, pe jucatorul formatiei Gaz Metan Medias, Valentin Cretu, acesta semnand un contract valabil doua sezoane cu gruparea ros-albastra. "FCSB anunta transferul lui Valentin Cretu, de la CS Gaz Metan Medias. Fundasul dreapta in varsta de 30 de ani a semnat un…

- Atacantul de origine romana Nicolao Dumitru a semnat un contract pe doua sezoane cu Gaz Metan Medias, a anuntat joi site-ul oficial al clubului din Liga I de fotbal, potrivit Agerpres.Nicolao Dumitru Cardoso, in varsta de 27 ani, cu dubla cetatenie, italiana si romana, a evoluat la nationalele…

- Mijlocasul belgian al echipei Chelsea, Eden Hazard, a semnat un contract pe cinci sezoane cu Real Madrid, a anuntat, vineri, gruparea madrilena.In varsta de 28 de ani, Hazard a marcat 110 goluri in 352 de meciuri pentru Chelsea, unde juca din 2012. El are in palmares doua titluri de…

- Conducerea clubului FC Arges a ajuns la un acord cu Nicolae Dica pentru postul de manager general. El a semnat un contract pe 3 sezoane, obiectivul fiind promovarea in Liga I, anunța news.ro."Vin cu inima deschisa la FC Arges si cu o mare dorinta de a face performanta. Am semnat un contract…