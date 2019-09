Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va disputa joi, 19 septembrie, primul meci din actuala stagiune a Grupei E din UEFA Europa League, contra celor de la Lazio, de la ora 19.55 (in direct la Digi 1). In tribunele Stadionului “Dr. Constantin Radulescu” vor fi prezenți și fanii romanilor. Italienilor le-au fost repartizate 800…

- * Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 22 de jucatori pentru meciul cu Danemarca din 10 septembrie, primul din cadrul campaniei de calificare la Campionatul European din 2021, informeaza site-ul oficial al FRF. * Antrenorul lui Celtic Glasgow, Neil Lennon, spera…

- Antrenorul lui Celtic Glasgow, Neil Lennon, spera ca echipa sa isi va lua revansa in fata lui CFR Cluj in Europa League, dupa ce campioana Scotiei a fost eliminata de cea a Romaniei in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, scrie cotidianul The Scottish Sun. Dupa cum s-a anuntat, tragerea…

- Echipele Lazio Roma (Italia), Celtic Glasgow (Scotia) si Rennes (Franta) vor fi adversarele lui CFR Cluj in Grupa E a Europa League la fotbal, a decis tragerea la sorti organizata vineri la Monaco. CFR a eliminat-o in aceasta vara pe Celtic in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, cu…

- Antrenorul echipei Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat, dupa eliminarea din Liga Campionilor la fotbal, in urma esecului cu CFR Cluj, ca el si jucatorii sunt singurii vinovati de acest lucru. ''Trebuie sa fim mai nemilosi in unele momente. Noi suntem singurii vinovati. E o mare dezamagire…

- CFR Cluj se afla in fața celui mai dificil adversar din aceasta campanie din preliminariile Champions League, urmand sa se dueleze cu Celtic Glasgow, campioana Scoției, pentru calificarea in play-off. Partida tur are loc pe stadionul “Dr. Constantin Radulescu”, de la ora 21.00, putand fi urmarita in…

- Antrenorul echipei de fotbal Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat, luni, ca meciul de miercuri cu CFR Cluj, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, va fi cel mai important test din acest debut de sezon pentru campioana Scotiei, potrivit site-ului oficial al clubului. ''Imi…