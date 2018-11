Fotbal - Liga I: FCSB - Astra Giurgiu 1-0

Stiri pe aceeasi tema

- Junior Morais a comis-o in minutul 20 al partidei dintre FCSB și Astra Giurgiu, in etapa a 14-a a Ligii 1. Brazilianul, folosit la acest meci pe postul de fundaș central, a comis un henț inexplicabil in careu, iar arbitrul Horațiu Feșnic nu a stat pe ganduri, dictand penalty, ratat ulterior de Llullaku.…

- Astra Giurgiu a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (0-0), sambata, in deplasare, la Targu Mures, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii I de fotbal. Golurile echipei antrenate de Gheorghe Multescu au fost marcate de albanezul Azdren Llullaku (60 - penalty) si de brazilianul Erico…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal l-a sanctionat cu 2 etape de suspendare si 360 de lei penalitate financiara pe antrenorul Gheorghe Hagi, iar pe preparatorul fizic Yuksel Yesilova cu o luna de suspendare si 11.340 lei in urma altercatiei de la finalul partidei FC Viitorul…

- Gaz Metan Medias a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ely Fernandes (90+1), dupa o lovitura libera executata de Nasser Chamed. Gaz Metan a ratat un penalty in min.…

- Gheorghe Multescu a fost numit, duminica, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Astra Giurgiu, in locul lui Marius Maldarasanu, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Multescu (66 de ani) revine pe banca echipei giurgiuvene, la care a activat si in play-off-ul sezonului trecut. Multescu…

- Echipa de fotbal FCSB va disputa partida de pe teren propriu cu FC Botosani, din cadrul etapei a 7-a a Ligii I, pe Stadionul "Anghel Iordanescu" din Voluntari. "FCSB anunta ca partida cu FC Botosani, contand pentru etapa a saptea a Ligii I, se va disputa duminica seara, incepand cu ora 21,30, pe Stadionul…

- Bucuresti, 20 aug /Agerpres/ - Universitatea Craiova a fost invinsa neasteptat de Concordia Chiajna cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de argentinianul…

- HAJDUK SPLIT - FCSB 0-0 // Cristian Balgradean poate fi considerat eroul celor de la FCSB in turul cu Hajduk, incheiat 0-0. Portarul roș-albaștrilor a intervenit miraculos la lovitura de cap a lui Said din minutul 90. Vezi AICI FOTO de la meci FCSB - Hajduk e joi, 16 august, de la ora 21:30, pe Arena…