Clubul de fotbal FCSB a fost sanctionata in total cu 95.000 de lei penalitate sportiva de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal in cazurile "Astra Giurgiu" si "Academica Clinceni" sesizate de secretarul general al FRF.



In primul dintre acestea, FCSB a primit o sanctiune de 75.000 de lei pentru ca a imprumutat cu o suma de bani in sezonul precedent clubul Astra Giurgiu, iar acest fapt putea aduce atingere integritatii Ligii I in meciurile dintre cele doua formatii. Cu aceeasi suma a fost sanctionata in acest caz si Astra Giurgiu.



"Admite sesizarea formulata…