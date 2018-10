Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Electrica SA și directorul general, Dan Catalin Stancu, au agreat de comun acord incetarea colaborarii incepand cu data de 1 noiembrie 2018. “Intreg Consiliul de Administrație iși exprima deplina recunoștința fața de Catalin Stancu pentru contribuția sa la conducerea Electrica”,…

- Secțiune susținuta de Dan Catalin Stancu renunta la functia de director general al Electrica, incepand cu data de 1 noiembrie, in locul lui fiind desemnata provizoriu Georgeta Corina Popescu, in prezent director general al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord. Dan…

- Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor ndash; Romsilva a aprobat joi, 4 octombrie, incetarea contractului de mandat al directorului general al Romsilva, Dragos Ciprian Pahontu, si numirea provizorie, in functia de director general, a directorului Directiei Silvice Valcea, Gheorghe…

- In vederea asigurarii condițiilor optime pentru studiu și cazare, in perioada verii 2018 Universitatea Politehnica Timișoara a investit circa 300.000 de euro, din venituri proprii, pentru pregatirea noului an universitar. Sumele au fost alocate pentru reparații și igienizari la caminele și…

- Absolventa a Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport si a Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti, Ivonne Ghița lucra din 2004 la Eurosport. Discovery și Eurosport Romania au transmis, joi seara, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook ca Ivonne Ghița…

- Eurosport a anunțat in urma cu puțin timp pe pagina de Facebook faptul ca Ivonne Ghița, 50 de ani, s-a stins din viața dupa o lupta crancena cu boala. Absolventa a Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport si a Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti, Ivonne…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri asupra "riscurilor crescande ale unei catastrofe umanitare in cazul unei operatiuni militare la scara larga in provincia Idlib in Siria", transmite AFP. Intr-un comunicat, care urmeaza unui avertisment similar din 21 august transmis…

- Electrica a lansat vineri, 27 iulie, cea de-a treia editie a Programului de Granturi „Electrica pune Romania intr-o alta lumina”, program ce se va desfașura in perioada 27 iulie – 26 august 2018, pe site-ul institutiei. „Este o competitie nationala de proiecte, prin intermediul careia compania Electrica…