Ford a deschis la Tel Aviv un centru de cercetare Centrul va sprijini activitatea diviziei auto si de mobilitate a Ford prin identificarea tehnologiilor si a start-up-urilor care se concentreaza pe senzorii necesari conducerii autonome si pe securitate cibernetica.



Alte companii importante care au cumparat start-up-uri sau si-au infiintat propriile centre de dezvoltare in Israel sunt Intel, Continental AG, Samsung Electronics, Daimler AG si General Motors.



Noul centru al Ford va opera in stransa coordonare cu SAIPS, compania israeliana achizitionata in urma cu trei ani de producatorul auto. Directorul general al SAIPS, Udy… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

