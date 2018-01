Fonduri nerambursabile 2018: 40 milioane euro pentru producatori romani de rosii

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 167.000 de turisti romani au cheltuit in statiunile din tara de Revelionul 2017/2018 aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de anul anterior, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). De asemenea, numarul turistilor a…

- Optsprezece persoane si doua societati comerciale au fost trimise în judecata de procurorii DNA într-un dosar privind obtinerea nelegala de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci, în suma de peste 1,5 milioane euro, respectiv evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste…

- Legea privind plata pentru poluarea mediului, modificata și completata, precum și decretul președintelui Igor Dodon de promulgare a acesteia au fost publicate în Monitorul Oficial, ediția din 30 decembrie, transmite IPN. În scopul stimularii implementarii tehnologiilor non-poluante,…

- Fonduri europene in valoare de 85 de milioane de euro sunt puse la dispoziție pentru investiții in exploatații pomicole prin noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare lansata de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Noua sesiune vizeaza finanțarea prin intermediul submasurii 4.1a…

- Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).Din calculele FPTR,…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a transmis un mesaj despre una dintre temele care pareau a fi arzatoare in anul 2017, dar acum pare lasata in uitare. E vorba de definirea familiei, ca uniunea dintre un barbat și femeie.

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat finanțarea proiectului ce va oferi acces imbunatațit la apa potabila in Alba. 106.500 de locuitori din județ vor avea in viitor acces la sistemul de distribuție a apei potabile, prin intermediul unei investiții din fonduri europene de 86,6 milioane de euro din…

- Modernizarea Stadionului municipal din Alexandria va incepe in 2018 si va dura 18 luni. Hotararea de Guvern privind realizarea obiectivului de investitii “Complex Sportiv- Stadion municipal Alexandria a fost publicata in Monitorul Oficial.

- Sumele incasate din impozite si taxe locale se ridica la 22,1 milioane de lei. La capitolul cheltuieli, s-au efectuat plati in valoare totala de 128,8 milioane de lei. Cat priveste sectiunea dezvoltare, in urmatorii ani, in municipiul Vaslui se vor implementa peste 100 de proiecte finantate din fonduri…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- La sediul Guvernului Romaniei, in prezenta prim-ministrului Mihai Tudose si a Comisarului pentru Politica Regionala Corina Cretu, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat astazi 17 contracte de finantare pentru proiecte eligibile prin Programul Operational Regional (POR)…

- Opt elevi din Timisoara, care au ajuns in finala unui concurs international organizat de NASA, in cadrul caruia au programat roboti aflati la bordul Statiei Spatiale Internationale, nu pot participa la competitia din SUA pentru ca nu au banii necesari deplasarii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Rata saraciei relative a ajuns la 25,3% anul trecut si a inclus astfel peste cinci milioane de romani, valoarea indicatorului fiind in usoara scadere, cu 0,1 puncte procentuale, fata de anul precedent, se arata intr-o publicatie a Institutului National de ...

- Familia lui George Țucudean, 26 de ani, e new entry in TOP 300 Capital și figureaza in clasament inaintea antrenorului sau de la Viitorul. Fotbalul și afacerile merg perfect! In conturile lui Hagi au intrat doar in ultimele luni 8 milioane de euro din transferuri de jucatori. In ultimul numar al Top…

- Guvernul vrea sa incrimineze neplata taxelor si a impozitelor asemenea evaziunii fiscale, milioane de romani fiind astfel pasibili de puscarie. Specialisti atrag atentia ca masura nu va creste gradul de colectare, ba mai mult, ii va alunga si pe antreprenori.

- Municipiile Suceava și Vatra Dornei vor primi fonduri de la Guvernul Romaniei pentru asigurarea termoficarii in acest sezon rece. Guvernul Romaniei a aprobat, miercuri, o hotarare prin care Suceava va primi o suma de patru milioane de lei, in timp ce pentru Vatra Dornei s-au alocat 3,5 milioane de ...

- Una dintre cele trei propuneri legislative depuse de senatorul PNL, Daniel Zamfir, in Senat, si anume modificarea OG 13/2011 solicita limitarea dobanzilor la 2,625% pe an la imprumuturile in lei. Promovata initial ca modificare legislativa care sa limiteze dobanzile penalizatoare, in special cele…

- Unul dintre cele mai cunoscute topuri care clasifica cei mai bogați romani a suferit o serie de modificari. Top 300 Capital arata ca afacerile celor mai bogați 300 de romani au crescut cu peste șase procente fața de ediția precedenta , ajungand la mai mult de 23 de miliarde de euro. Totuși,…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, este la Moscova, in cadrul unei vizite prilejuite de implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa. Vizita este facuta la invitația Preafericitului Parinte Kirill, Patriarhul rus.

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). "Pentru prima oara…

- Din suma totala de 312,89 milioane euro, 265,96 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala si 46,93 milioane de euro reprezinta cofinantare de la bugetul de stat. Cadastrarea aduce beneficii atat proprietarilor de imobile, cat si bugetelor locale, a precizat pentru „Adevarul”,…

- Ieri, in jurul orei 16, s-a anunțat ca guvernul a aprobat alocarea sumei de 27 de milioane de lei pentru achitarea salariilor la DGSPC Vaslui. Avand in vedere necesitațile de ordin birocratic – publicarea hotararii in Monitorul Oficial, intrunirea plenului Consiliului Județean Vaslui șamd. – luni, 27…

- Sfantul Apostol și Evanghelist Matei este pomenit in calendarul creștin ortodox la 16 noiembrie.Este unul din cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos și unul din cei patru evangheliști.

- Producatorii europeni vor avea anul viitor un buget de 179 de milioane de euro pentru a promova produsele agricole in interiorul și in exteriorul UE, dar și pentru a continua sa gaseasca noi piețe, se arata intr-un comunicat publicat marți de Comisia Europeana. Bugetul adoptat miercuri de…

- Un roman din 10 sufera de diabet zaharat, iar medicii au vești și mai ingrijoratoare. In anii urmatori, numarul bolnavilor va crește din cauza stilului de viața nesanatos și a sedentarismului. Mai ales ca lipsesc strategiile coerente de prevenție și informare.

- A trecut "Miercurea neagra" a economiei romanesti, incepe haosul. Se recalculeaza toate bugetele. Unii patroni au spus deja ca nu vor avea bani pentru a mari salariile brute, astfel incat salariatii sa ramana cu aceiasi bani.

- Aproximativ 4 milioane persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani nu au, nu cauta un loc de munca si nici nu desfasoara o activitate pe cont propriu, conform Raportului BNR asupra inflatiei prezentat joi de guvernatorul Mugur Isarescu, informeaza...

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, conducatorii ostilor ceresti, simboluri ale luptei impotriva raului si patroni spirituali ai Jandarmeriei Romane. In aceasta zi este si onomastica a peste 1,3 milioane de romani care ...

- Mai multi medici, patroni de clinici si functionari de la Casa Nationala de Sanatate sunt acuzati ca au pus bazele unui grup infractional organizat care a facut milioane pe spinarea unor pacienti, unii dintre acestia fiind morti la data la care „specialistii” le faceau „investigatii”. …

- 43 de milioane de euro va investi Primaria Pitesti pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din oras in mai multe zone. “€Este nevoie de o asemenea investitie, cu atat mai mult cu cat se realizeaza din fonduri europene nerambursabile, deoarece pierderile in retelele de distributie…

- Compania TAROM are prevazute in proiectul de buget rectificat pierderi de 206,793 milioane lei, de cinci ori mai mari fata de cele 41,21 milioane lei din bugetul publicat in septembrie in Monitorul Oficial. Conform proiectului lansat in dezbatere pe site-ul ministerului, veniturile totale ale companiei…

- Micii agricultori care nu au accesat pana acum fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea fermelor proprii vor avea posibilitatea de primi cate 15.000 euro, fonduri nerambursabile, pentru investiții in domeniul agricol. Finanțarea se asigura, pe baza de proiecte, prin Programul Național de Dezvoltare…

- Amerindienii au fost primii locuitori ai continentului Nord-American. De-a lungul timpului, au fost lasati fara pamanturi, macelariti, umiliti si marginalizati. Se presupune ca, dintr-o populatie de 60 de milioane de amerindieni inaintea sosirii lui Columb, au mai ramas putin peste 2 milioane.

- AJUTOR..Potrivit unei hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 19 octombrie 2017, valorificarea productiei de tomate a producatorilor agricoli inscrisi pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, se va face in perioadele 1 ianuarie-15 iunie, inclusiv,…

- Partidul Miscarea Populara considera ca este inadmisibil ca PSD sa isi bata joc de peste 5 milioane de pensionari si ca partidul de guvernamant nu mai poate tine socoteala propriilor minciuni, inselandu-si alegatorii cu viteza luminii.PSD se joaca fara niciun fel de scrupule cu viețile a peste…

- Banatenii vor avea la dispozitie rosii cu gust adevarat plantate in coji de nuca de cocos. Acestea vor fi cultuvate in cea mai mare sera realizata in ultimii ani in Romania, deschisa la Biled, la doar cativa kilometri de Timisoara.

- Regiunea Sud Muntenia a depus 11 proiecte in cadrul primelor doua apeluri de proiecte deschise in cadrul Axei prioritare 5 „Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, din Programul Operational Regional 2014 - 2020.

- Ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a sfatuit pe toti cei care au pachete cumparate prin Omnia Turism sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece conturile agentiei au fost blocate de banci, fapt pentru care nu pot fi efectuate plati.”Ministrul Mircea Dobre a discutat personal cu o parte…

- In primele doua apeluri de proiecte deschise in cadrul Axei prioritare 5 „Imbunatațirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabila a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate imbunatațirii mediului urban, revitalizarii orașelor, regenerarii…

- Peste 2.200 de antreprenori online romani fac in prezent parte din comunitatea Amazonienii, iar ei au initiat businessuri pe Amazon care le aduc venituri constante de mii, zeci si chiar sute de mii de dolari.

- Bugetul alocat Programului Rabla Clasic se majoreaza cu circa 25 de milioane de lei, ceea ce inseamna 3.800 de vouchere in plus pentru acest an, potrivit unei hotarari aprobate de Executiv astazi. Se asigura, astfel, continuarea Programului Rabla, program de succes aflat la cea de a treisprezecea editie,…

- Guvernul majoreaza salariile specialiștilor romani implicați in proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pe baza de contracte de finanțare din fonduri publice. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, majorarea plafoanelor in baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele…

- Aproximativ 440.000 de persoane au avut prescripții pentru o boala psihica sau neurologica degenerativa din totalul de 9,1 milioane de asigurați care au beneficiat anul trecut de prescripții medicale decontate de sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

- In ultimele luni, furnizorii de ulitima instanta au trimis consumatorilor casnici de energie electrica noi contracte de furnizare a energiei, insotite de conventii de consum. Clientilor li se cere sa le semneze si sa le trimita inapoi furnizorilor, iar foarte multi clienti isi pun intrebarea de ce li…