Fonduri europene. Petru Luhan, campanie de strângere de semnături în rândul membrilor UNCJR “In urmatoarea perioada, Comisia pentru Fonduri Europene va demara o strangere de semnaturi in randul membrilor UNCJR (Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania) pentru a convinge noul guvern ca este absolut necesar ca macar 25% din fondurile europene sa fie direcționate inspre administrațiile locale. Daca termenul nu este doar o lozinca pentru PSD, atunci acesta este un pas obligatoriu și absolut necesar. De exemplu, Polonia a alocat 41% din buget catre administrațiile locale. Decizia stupida a guvernului PSD- Tudose de a reduce impozitul pe venit, afectand direct bugetele administrațiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Marius Nica a decis sa-și inainteze demisia din funcția de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, in care MDRAPFE a semnat contracte de finanțare in valoare totala de peste 4 miliarde euro. In plus, in aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3…

- In aceasta seara, dupa demisia premierului Tudose, s-au lamurit public o serie de aspecte și cu privire la ”liderul” Marian Oprișan, cel care a vrut mereu sa dea senzația ca are o putere mai mare decat in realitate. Avand in vedere ca este președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania,…

- In contextul in care ședința din PSD era așteptata abia la sfarșitul lunii, CExN-ul de luni activeaza liderii de partid care transmit mesaje-cheie pe Facebook. Iata ce declara ei in contextul conflictelor din PSD: Laude pentru Guvernul Tudose. ”Orice zi pierduta e o crima” Marius…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita, avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, conducerea PSD, ca o noua schimbare de Guvern „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid. Ne aflam intr-un moment de rascruce,…

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Plenul reunit a respins cresterea cotelor din impozitul pe venit care merg la bugetele locale Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Vicepresedintele…

- ♦ Guvernul maghiar a inceput in 2014 o serie de reduceri ale TVA pentru alimente de baza care, spun lobbystii, duc la scaderea preturilor. Reducerile de taxe nu se rezuma doar la sectorul alimentar, ci se extind si la companii, in unele cazuri in mod personalizat. Ungaria are deja cel mai mic impozit…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, bugetul pentru anul 2018, afirmand ca acesta nu creste salariile si pensiile romanilor si ca dezbaterile parlamentare care vor avea loc saptamana viitoare ar trebui sa fie dedicate legii bugetului de stat, nu si legilor justitiei. “Este…

- “Este un buget prin care nu cresc veniturile oamenilor, nu cresc salariile nici in sectorul privat, nici in sectorul public. Ce sa mai vorbim de promisiunea de crestere cu 25% (a salariilor - n.r.), care nu este onorata. De asemenea, nu cresc pensiile, este un buget care nu are un fundament serios…

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- Organismul anticorupție al Consiliului Europei (GRECO) a decis sa ceara Romaniei informații privind modificarile la legile justiției, pana in 15 ianuarie 2018. Aceste informații vor fi analizate la reuniunea GRECO din martie, urmand sa fie facute și evaluari urgente ale proiectelor privind sistemul…

- In aceasta saptamana este programata dezbaterea și aprobarea in Parlament a bugetului pe anul 2018. Ne vom confrunta, și in acest an, cu aceeași situație din anul 2017: consumam mai mult, importam mai mult, imprumutam mai mult și nu construim nimic! Cea mai mare problema a bugetului este determinata…

- Ministrul Tudorel Toader: am dat curs invitatiei Comisiei de la Venetia Pe contul sau de Facebook, ministrul justitiei Tudorel Toader informeaza ca a dat curs invitatiei Comisiei de la Venetia pentru a prezenta evolutiile legislative din România referitoare la legile justiției. Ministrul…

- In plina disputa simbolica asupra orașului-legenda Ierusalim, din Israel – generata de Donald Trump, din rațiuni pur electorale -, in Europa apar semne ale unui viitor european la fel de disputat. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a ajuns la un compromis semnificativ cu UE, privind costurile și…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a precizat, joi, ca modificarile aduse la legile privind Statutul magistratilor si organizarea judiciara nu destabilizeaza justitia, el aratand ca au fost eliminate toate ingerintele politice. „Prin aceste legi in niciun caz…

- Comisia speciala privind legile justitiei, condusa Florin Iordache (PSD), va discuta joi o propunere facuta de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) privind infiintarea unei Sectii speciale pentru investigarea "infractiunilor din Justitie", adica cele comise de judecatori si procurori.…

- Dupa moartea Regelui Mihai, PSD a anuntat ca renunta la toate actiunile politice, nu si la legile justitie. Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a reluat joi discutiile pe proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea…

- Comisia pentru legile justiției și-a reluat, joi, dezbaterile pe legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciara. De asemenea, s-a mai decis ca in zilele de doliu național, pe 14, 15 și 16 decembrie, comisia sa iși suspende lucrarile. Comisia pentru legile justiției a revenit la dezbaterile pe a…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, reia joi discutiile pe proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si va discuta o noua propunere transmisa de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania catre comisie…

- Comisia parlamentara speciala a reluat luni dezbaterile privind modificarea Legilor justiției. Discuții aprinse, fara un rezultat concret insa, au avut loc pe tema inființarii Direcției speciale a infracțiunilor comise de magistrați, ceruta de Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania, care a argumentat…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei a finalizat miercuri, 29 noiembrie, dezbaterile pe propunerea legislativa de modificare a Legii 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor. Comisia a adoptat un raport favorabil, proiectul urmand sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor.…

- Dezbaterea din parlament pentru modificarea legilor justitiei continua Dezbaterile din Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei continua pâna la ora 19:00. Lucrarile au început dupa prânz, într-o atmosfera tensionata, dupa protestele opozitiei fata de raspunsul…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, a votat miercuri, 29 noiembrie, noua forma a articolului 96 din legea 303/3004, articol care stabileste forma raspunderii magistratilor.Dupa dezbateri de peste cinci ore, s-a stabilit ca de la alineatul 7 la alineatul 13…

- Politicienii din Romania primesc un mesaj si din partea Uniunii Europene. Pe viitor, acordarea de fonduri ar putea fi legata de respectarea statului de drept. Iar in tot acest mecanism, Comisia de la Venetia - a carei opinie Florin Iordache spune ca nu are de ce sa o solicite, inainte sa modifice legile…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, a adoptat miercuri mai multe amendamente propuse de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania. Se introduce obligativitatea pentru magistrati de a depune anual declaratii pe propria raspundere ca nu sunt agenti acoperiti ai…

- "Astazi, la Comisia de buget-finante nu au votat nimic, am discutat toate amendamentele propuse si aproape toti membri Comisiei au impartasit ideea ca impozitul pe cifra de afaceri pentru microintreprinderi sa fie optional, argumentele sunt in aceasta directie. Speranta e la bunul simt al Guvernului,…

- Daca nu ar fi devenit un politruc in grupul Dragnea - Tariceanu, dupa aparitia raportului MCV, cel mai dur cel putin din 2012 incoace, ministrul Toader ar fi avut un singur cuvant de spus: demisionez! Raportul CE privind situatia justitiei din Romania este devastator pentru factorul politic,…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Senatul a respins, luni, propunerea legislativa UDMR prin care ziua de 15 martie ar fi devenit oficial sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania. “In localitatile unde traiesc persoane apartinand comunitatii maghiare, autoritatile administratiei publice locale si judetene, institutiile publice pot…

- Iustin Cionca :, Revoluția fiscala promisa de PSD este, de fapt, un masacru fiscal pentru administrațiile locale. Am cerut aparatului de specialitate din CJA o simulare a reducerii sumelor repartizate din sumele defalcate din impozit pe venit urmare a modificarii procentului de la 16% la 10%, pentru…

- Vicepresedintele PNL, Laurentiu Leoreanu, indeamna administratiile locale sa intre in greva „ca o ultima solutie pentru a opri demersurile fiscale aberante ale PSD”, daca guvernul nu majoreaza cota din impozitul pe venit ce revine primariilor astfel incat bugetele acestora sa nu fie diminuate, potrivit…

- "Ne-am intalnit cu reprezentanții Guvernului, cu premierul Tudose și miniștrii Energiei, Economiei și Finanțelor. Tema principala de discuție a fost intrarea in vigoare a memorandumului de ințelegere din 2013 și sa ne reasiguram angajamentele ca suntem gata sa punem in aplicare acest memorandum.…

- Zilele acestea se discuta foarte mult despre transferul contribuțiilor de la angajat la angajator cat și despre impactul acestui transfer asupra venitului net al angajatului. La Brasov, opozitia, reprezentata de PNL, este inerta si nu ia pozitie fata de ce inseamna „reforma fiscala” a PSD. Culmea, a…

- Reprezentantii Guvernului si cei ai Asociatiei Municipiilor din Romania au convenit, marti, o serie de masuri pentru mentinerea bugetelor locale din 2018 cel putin la nivelul veniturilor din acest an, astfel incat modificarile Codului ...

- Coaliția de guvernare, lovitura pentru UDMR Comisia pentru administrație din Senat a acordat, marți, cu majoritate de voturi, raport de respingere inițiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania iar angajații…

- "In localitațile unde traiesc persoane aparținand comunitații maghiare, autoritațile administrației publice locale și județene, instituțiile publice pot organiza manifestari cultural-artistice dedicate zilei de 15 martie. Fondurile necesare organizarii manifestarilor pot fi asigurate din bugetele…

- Asociația Orașelor din Romania se declara impotriva masurilor fiscale propuse de guvern. AOR atrage atenția ca este necesara crearea unor administrații locale funcționale, astfel incat primarii sa nu fie mereu obligați sa stea in pixul unui “minister binevoitor”. Asociația Orașelor din Romania nu susține…

- "Am plecat de la o concluzie realista - ca scaderea impozitului pe venit afecteaza bugetele locale si sunt de acord si reprezentantii Guvernului. Am convenit ca vom avea masuri in compensare pentru anul 2018, astfel ca nu vor scadea veniturile", a declarat Robert Negoita, presedintele Asociatiei…

- Guvernul va compensa cu sume suplimentare din bugetul de stat scaderea veniturilor bugetelor locale, in urma diminuarii impozitului pe venit de la 16 la 10%, a anuntat primarul sectorului 3, Robert Negoita, la finalul intalnirii reprezentantilor Adunarii Municipiilor din Romania cu premierul Mihai…

- ''Coalizarea mediului de afaceri, a tuturor partenerilor sociali care ințeleg gravitatea acestor masuri. Declanșam un șir de consultari și in mod evident ca in cadrul acestor discuții vom stabili și un plan de acțiune care poate sa includa inclusiv proteste in strada, atacuri la Curtea Constituționala,…

- Romania a absorbit, in actuala perioada de programare, 3,2 miliarde de euro, a declarat marti, pentru AGERPRES, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, prezent la Tulcea pentru a analiza stadiul implementarii mecanismului financiar Investitii Teritorial Integrate-Delta Dunarii (ITI-DD)."In…

- Comisarul european pentru buget și resurse umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, ca UE dorește simplificarea procedurilor de alocare a fondurilor europene, menționand ca Romania a evoluat foarte mult in ceea ce privește dezvoltarea administrațiilor locale și exista potențial sa absoarba acești…

- Fondurile de pensii private din România (Pilonul II si III) s-au clasat pe locul noua anul trecut în topul celor mai performante fonduri din Europa cu un randament real de 5%, arata un studiu al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, potrivit zf.ro. Cele mai bune…

- Cehia, una dintre tarile foste comuniste care a fost un exemplu de trecere la democratie, o tara in care rezistenta anti-comunista a uimit intreaga lume, uimeste la fel de mult dupa alegerile parlamentare de la sfarsitul saptamanii. Pe primul loc s-a clasat un partid considerat populist, condus de un…