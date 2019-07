Stiri pe aceeasi tema

- "Este bine sa clarificam un pic aceste chestiuni cu Comisarul. Cine il numește și cum se procedeaza. Doamna prim-ministru m-a informat ca doreste sa nominalizeze o persoana pentru comisar interimar, ceea ce s-a și intamplat. In continuare, insa, dupa validarea candidatei propuse pentru Președinția…

- Guvernul finlandez si membri ai Comisiei Europene s-au întâlnit vineri cu ocazia începerii de catre Finlanda a presedintiei semestriale a Consiliului UE si pentru a discuta agenda acestei presedintii preluate de la România,

- Banca de stat Eximbank ar urma sa plateasca 310 milioane de euro pe Banca Romaneasca, in condițiile in care aceasta a avut in 2018 pierderi de 110 milioane de euro, scrie Ziarul Financiar. Senatorul PNL Florin Cițu acuza ca banca greceasca este supraevaluata și cere Comisiei Europene sa investigheze…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, i-a atacat dur pe cei din Guvern pe tema pensiilor. El a susținut ca aceștia mint atunci cand arata ca totul este in regula, in condițiile in care deficitul bugetar pe primele patru luni este de 1,7 miliarde de lei, iar aceasta gaura va fi acoperita cu banii de la investiții.…

- Senatorul PNL Florin Cițu nu crede in sinceritatea premierului Dancila, care a anunțat schimbari in PSD dupa pierderea alegerilor.„Dancila pentru noi este Dragnea doi! Nu merge cosmetizarea asta a PSD. Nu am uitat cum ne umiliti de doi ani de zile. Cum va bateti joc de romani, mai ales…

- Peștele de import, care „a sufocat piața romaneasca”, ajunge adesea in țara deja expirat sau intr-o stare deplorabila, a declarat vineri Marius Pirvu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), informeaza Mediafax.„Am continuat controalele la peste de import,…

- Conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a comparat, vineri, produse alimentare asemanatoare vandute de acelasi hipermarket in Romania si in Franta, pentru a demonstra astfel practicarea unui dublu standard de calitate de catre retelele comerciale multinationale. Directorul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca votul dat in Consiliul de miniștrii pentru a transmite scrisoarea de avertisment catre Romania, semnata de Frans Timmermans, o pune in dificultate pe Corina Crețu. Dragnea arata ca actualul comisar european a votat impotriva Romaniei, din moment ce in Consiliu…