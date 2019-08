Stiri pe aceeasi tema

- Florin Andone (26 de ani) a inceput noul sezon din Premier League cu un gol pentru Brighton in meciul de pe terenul lui Watford. Atacantul roman a fost rezerva și a intrat pe teren in minutul 64 in locul lui Jurgen Locadia (25 de ani). ...

- Neal Maupay, atacantul francez al echipei engleze de divizie secunda Brentford, va evolua in Premier League la Brighton, unde s-a angajat pentru patru sezoane, a anuntat, luni, clubul de fotbal din sudul Angliei la care va fi coleg cu romanii Tudor Baluta si Florin Andone, citat de AFP.

- Atacantul roman Florin Andone poate juca mai bine ca in sezonul trecut, a declarat pentru cotidianul The Argus noul antrenor al echipei engleze Brighton, Graham Potter. Florin Andone, Jurgen Locadia si Alireza Jahanbakhsh sunt cei trei atacanti adusi in vara anului trecut de Brighton pentru…

- Florin Andone (26 de ani) este nerabdator sa inceapa campionatul in Anglia, dupa ce a reușit sa se salveze de la retrogradare alaturi Brighton. Fotbalistul roman revine dupa o serie de accidentari, dar, spune el, este pregatit sa revina pe teren. Totodata, Andone a explicat cum a fost trecerea de la…

- Brighton & Hove Albion, echipa romanilor Florin Andone și Tudor Baluța, a anunțat, luni, numirea lui Graham Potter (44 de ani) in funcția de manager al echipei din Premier League potrivit mediafax Dupa desparțire de Chris Hughton, cel care a pregatit echipa timp de patru sezoane și jumatate,…

- Manchester City a cucerit pentru al doilea an consecutiv titlul de campioana a Angliei, dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Brighton and Hove Albion, intr-o partida programata pentru ultima etapa a sezonului din Premier League.

- Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, campioana a Angliei la fotbal pentru al doilea an consecutiv, duminica, in ultima etapa din Premier League, a apreciat ca acest titlu a fost ''cel mai dificil din cariera'' sa, relateaza AFP. "Este de departe cel mai dificil…

- Echipa de fotbal Manchester City a cucerit pentru al doilea an consecutiv titlul de campioana a Angliei, dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Brighton and Hove Albion, duminica, in ultima etapa a sezonului din Premier League. Gazdele au deschis scorul in prima repriza, prin Glenn…