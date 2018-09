Firea, cerere excludere din PSD. Cine s-a opus "S-a cerut excluderea mea din PSD, de catre domnul primar de la Sectorul 5, fapt care nu a fost supus dezbaterii si aprobarii la interventia domnului presedinte Dragnea si a doamnei prim-ministru Viorica Dancila care nu au considerat necesar si oportun sa fie supus un astfel de punct la dezbatere si vot", a declarat Gabriela Firea, la iesirea din sala in care s-a desfasurat CExN al PSD. "Sunt membru al PSD, sunt vicepresedinte al partidului, am considerat ca am epuizat etapele statutare atunci cand am iesit public cu afirmatiile pe care le-a facut, am avut colegi care au gandit de aceeasi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

