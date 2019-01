Financial Times: Polonezii tnjesc după calităţile pe care primarul Gdansk-ului le avea din belşug Asasinarea lui Pawel Adamowicz, primarul din Gdansk, înjunghiat duminica la un eveniment caritabil, a trimis unde de soc prin întreaga Polonie. Desi nu tocmai un nume foarte cunoscut la nivel national, Adamowicz era un functionar public renumit în orasul portuar. Ales în consiliul municipal din Gdansk în 1990, el a devenit primar în 1998. A candidat cu succes la aceeasi functie în cinci rânduri consecutive, potrivit Financial Times, citat de Rador.



La cele mai recente alegeri, în octombrie, el si-a reafirmat dominatia învingându-i… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

