- Italia comemoreaza un an de la prabusirea viaductului rutier Morandi din Genova, soldata cu 43 de morti la 14 august 2018, ceremonia de miercuri urmand sa aiba loc in contextul crizei politice declansate de Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), prin ruperea de facto a coalitiei de guvernare…

- Alegeri rapide sau guvern tehnocrat? Decisa brutal si în plina vara de catre Matteo Salvini, seful Ligii si omul forte al guvernului, destramarea coalitiei populiste, la putere de 14 luni, împinge Italia în incertitudine, potrivit Le Vif, citat de Rador.Alegeri fara îndoiala,…

- Matteo Renzi, care a condus Italia din februarie 2014 pana in decembrie 2016, a apreciat ca ''ar fi o prostie sa se mearga la vot chiar acum'', in toamna, asa cum a cerut liderul Ligii (extrema dreapta), Matteo Salvini, zguduind joi coalitia formata in urma cu 14 luni cu Miscarea 5 Stele (M5S). ''Sunt…

- Sambata, cotidianul La Repubblica, apropiat de opozitia de centru-stanga, a sustinut ca Salvini se pregateste pentru o campanie electorala pe o platforma anti-europeana, in vederea alegerilor anticipate care ar urma caderii guvernului. Potrivit ziarului, liderul Ligii ameninta ca va retrage Italia…

- Matteo Salvini, omul forte al guvernului italian și liderul Ligii, a cerut joi alegeri anticipate cât mai "rapide" posibil, decretând destramarea coaliției aflate la guvernare, scrie AFP."Sa mergem cât mai rapid la Parlament pentru a lua act ca nu mai exista…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…

- 'Vom vedea pana la sfarsitul lui iunie', a declarat Salvini, intr-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera. Guvernul populist italian a fost zguduit de dispute permanente intre cei doi parteneri de coalitie, Liga si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem). Desi se astepta ca disputele…

- Liga (extrema dreapta) a lui Matteo Salvini a obtinut o victorie in alegerile europene, duminica, cu un scor de 27-31%, releva doua sondaje la iesirea de la urne, prezentate de televiziuni italiene, relateaza AFP.