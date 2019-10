Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Jean-Claude Trichet sare în apararea lui Mario Draghi (editorial scris de fostul președinte al BCE) ● Les Echos: Brexit: cu câteva zile înaintea unui summit crucial, speranța revine ● Kathimerini: Von der Leyen va trebui sa astepte ● New York Times: Polonia - scrutin…

- Creșterea în piețele emergente a fost piesa centrala care a ținut economia globala, într-o perioada în care economiile dezvoltate amenința sa o destrame, potrivit lui Ian Goldin, scrie CNBC. Aceasta este opinia fostului vice președinte al Bancii Mondiale, Ian Goldin, care a…

- Prim ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, care candideaza pentru alegerile care ar putea reprezenta lupta politica a vieții sale, a declarat ca spera sa anexeze așezarile evreiești din Cisiordania, scrie Bloomberg. "Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom extinde suveranitatea evreiasca asupra…

- Financial Times: Remitențele- motorul ascuns al globalizarii ● Les Echos: Olanda va împrumuta 50 de miliarde de euro pentru a-si sustine economia ● Mirror: Boris Johnson lanseaza o ofensiva diplomatica în UE, în timp ce parlamentarii îsi unesc fortele pentru a dejuca varianta…

- Financial Times: Philip Morris se ”recasatorește” cu Altria, formând un grup de 200 miliarde de dolari ● Les Echos: Berlinul ar putea interzice bancilor aplicarea de dobânzi negative pentru economiile populației ● Daily Express: Nigel Farage dezvaluie o alianta "de neoprit"…

- Financial Times: Marea Britanie refuza sa plateasca factura "divorțului" de UE - 39 miliarde lire sterline - in cazul unui Brexit fara acord ● Les Echos: Duminica și-a deschis porțile primul hypermarket fara niciun casier ● The Times of Israel: Mitul iudeo-bolșevismului. ● Știri pe scurt.

- Financial Times: UE intenționeaza sa impuna limite stricte recunoașterii faciale ● Les Echos: Primele schimburi de replici Macron-Johnson pe tema Brexit ● Handelsblatt: Volkswagen vrea sa-și refaca imaginea cu un nou logo ● La Libre Belgique: Intalnire Macron - Putin: cand traducatorii manipuleaza spusele…

- Financial Times: Utilizarea frecventa a rețelelor de social media dauneaza sanatații mentale a adolescenților (studiu) ● Les Echos: Cresc tensiunile dintre Hong Kong și Beijing ● Regimul turc în dificultate pe plan economic și politic ● The New York Times: Foamea de religie a dreptei radicale.…