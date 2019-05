Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Nuestras Madres", regizat de Cesar Diaz, a castigat sambata seara trofeul Camera d'Or la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Trofeul Camera d'Or recompenseaza cel mai bun lungmetraj de debut proiectat la Cannes…

- Dupa ce a fost proiectat in cadrul Festivalului Filmului Francez, filmul Joueurs/Joaca-te cu focul!, prezent in secțiunea Quinzaine des Realisateurs de la Cannes 2018, intra in cinematografele din Romania incepand cu 17 mai. Lungmetrajul de debut al tinerei regizoare franceze Marie Monge, Joueurs/Joaca-te…

- Regizorul cambodgian Rithy Panh, care s-a remarcat pe Croazeta in 1994 cu primul sau lungmetraj de fictiune, "Rice People", va prezida juriul ce va atribui in acest an trofeul Camera d'Or la Festivalul de Film de la Cannes, au anuntat marti organizatorii pe site-ul oficial al evenimentului. Acest…

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- Lungmetrajul "Le Daim", regizat de cineastul francez Quentin Dupieux si in a carui distributie se regasesc actorii Adele Haenel si Jean Dujardin, va fi proiectat in deschiderea celei de-a 51-a editii a Quinzaine des Realisateurs (15-25 mai), o sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Filmul „Deerskin/ Le daim” al lui Quentin Dupieux, cu Jean Dujardin si Adele Haenel in distributie, va deschide cea de-a 51-a editie a Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela Festivalului de Film de la Cannes.