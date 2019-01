Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.„The Favourite” a fost selectat la 12 categorii…

- Lungmetrajul "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, este, cu 14 selecții, lider in topul nominalizarilor la Critics' Choice Awards 2019, inclusiv in categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" și "cea mai buna distribuție", potrivit variety.com, scrie Mediafax.In plus, starurile acestui…

- Filmul "The Favourite", regizat de Yorgos Lanthimos, si in care joaca Olivia Colman, Rachel Weisz si Emma Stone, conduce lista nominalizarilor la British Independent Film Awards (BIFA), potrivit The Guardian, scrie news.ro.Filmul, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Venetia in…

- Actrita Emma Stone s-a plans ca rochiile de epoca, cu corset, pe care a trebuit sa le poarte pentru rolul din filmul ”The Favourite”, i-au ”deplasat” organele interne, conform unui material publicat de Press Association și preluat de Agerpres. Celebra actrita joaca in drama de epoca „The Favourite”…

