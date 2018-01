Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Tineretului Social Democrat (TSD), Horia Stancu, a publicat pe pagina personala de Facebook un atac la adresa ministrului Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, șef TSD la nivel național, care a transmis duminica o scrisoare catre partid, in care face apel la inceperea unei…

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- Liderii PSD se vor reuni, luni, la București. Sedinta a fost solicitata de mai multi lideri ai formațiunii, pentru transarea situatiei generate de conflictul dintre premierul Mihai Tudose si presedintele partidului, Liviu Dragnea. In contextul tensiunilor dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de…

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.

- Incertitudinea politica din Germania se apropie de un final fericit. Social-democratii si crestin-democratii au ajuns, in sfarsit, la un acord. Anuntul a fost facut dupa o noapte alba in care reprezentantii celor doua formatiuni au participat la negocieri extrem de dure. Partidul Social-Democrat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit vineri, cu primarii si liderii PSD Vaslui, în cadrul turneului în Moldova. Referitor la criza din PSD, Dragnea a declarat la întâlnirea cu liderii social democrati de la Vaslui, ca este "mult mai putin decât…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana face o analiza a riscurilor pe care le travereaza Romania in 2018. Geoana atrage atenția ca aceasta criza din PSD ar putea conduce inclusiv la pierderea guvernarii de catre PSD și atrage atenția ca ”Trabantul sa nu devina trotineta”.Citește și: SURSE…

- In Romania, doar patru poli urbani ii mai atrag pe romanii ramași in țara: București, Timișoara, Iași și Cluj. In rest, exista Romania paralela. Romania satelor, orașelor și județelor din care romanii pleaca. Cifrele de la statistica arata ca sute de mii de romani iși parasesc domiciliile pentru a se…

- Președinții organizațiilor județene ale PSD, conducerea centrala a partidului și premierul Mihai Tudose vor discuta luni, la pranz, despre configurația guvernamentala, in prima intalnire din 2018 a social-democraților. Intalnirea vine dupa ce in ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu…

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- MESAJE HAIOASE DE ANUL NOU. Urari amuzante pentru 2018 Cum noul an se apropie cu pasi repezi, iti propunem cateva MESAJE HAIOASE e pe care le poti trimite celor dragi la cumpana dintre ani.„Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”„Previziuni…

- Oaspete al Tarii Beiusului, Regele Mihai a ramas in inimile locuitorilor din zona. Adrian Ciorna, presedintele Asociatiei bunul Samaritean va fi prezent la Bucuresti pentru a se inchina pentru ultima data in fata ultimului Suveran al Romaniei, personalitate care l-a marcat profund in timpul vizitei…

- Ponta considera actuala majoritate s-a folosit de acest moment pentru a supune la vot modificari aduse la Legea justiției. Acesta taxeaza actuala clasa politica care se folosește de decesul Regelui considerand ca in Parlament au aparut mulți regaliști peste noapte, ironizand și spunand ca…

- "Decizia de a suspenda taxa clawback pentru o anumita categorie de medicamente, astfel incat pacienții sa nu mai intampine dificultați in a le gasi in farmacii, este o masura care adreseaza simptomele, nu cauza problemei. Deși salutara pentru o categorie de pacienți, aceasta masura va transfera problemele…

- La discutiile de la sediul PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, liderii de sectoare din Capitala, dar si mai multi lideri de organizatii judetene. Gabriela Firea a anuntat luni ca filialele din Bucuresti si Ilfov ale PSD vor organiza un miting…

- Liderii PSD sunt in fierbere in aceste zile. Grupul "taliban" din jurul lui Liviu Dragnea - Gabriela Firea, Marian Neacsu, Olguta Vasilescu, Codrin Stefanescu, Claudiu Manda, Paul Stanescu s.a. - vor sa impuna organizarea de mitinguri de sustinere a partidului in Bucuresti si in toate judetele din tara.…

- Liderii PSD se pregatesc de organizarea unor mitinguri in București și in țara, dar se pare ca nu toți liderii partidului doresc acest lucru. Deputatul PSD, Adrian Solomon, susține ca ”și pe Ceaușescu l-au sfatuit unii sa faca miting” și a precizat ca el nu va ieși in strada alaturi de cei din PSD.”Instituțiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Cum a fost la parada de 1 Decembrie. Parada care nu se vede la televizor inseamna inghionteli pentru un loc in fața, țuica poștita intre camarazi și joc de glezne pe muzica populara. Daca toata Romania ar avea chipul Emiliei, nu cred ca ar trebui sa mai iasa cineva in strada la un protest vreodata.…

- Singurul drum de succes al Romaniei este modelul democratiei liberale occidentale, cu accent pe statului dre drept, a declarat ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, intr-un discurs rostit cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Mesajul transmis de George Maior vine si in contextul in care Liviu…

- Mii de oameni sunt asteptati de 1 Decembrie sa ia parte la proteste in mai multe orase din tara, fiind convinsi ca statutul Romaniei ca o democratie functionala pro-occidentala este in pericol, scrie Associated Press. Potrivit presei straine, Romania a fost laudata in ultimii ani pentru eforturile…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, marți dimineața, pentru EVZ, ca președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iau in calcul posibilitatea transmiterii unui raspuns comun catre Statele Unite ale Americii, din postura lor de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului.…

- La o saptamana dupa esecul discutiilor exploratorii de formare a unei coalitii, liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca, duminica seara, la Berlin pentru discutarea altor optiuni, informeaza dpa. Citește și: SONDAJ - Ce domenii…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in octombrie, fața de luna anterioara, pentru a cincea luna consecutiv, la valoarea de 43,4 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, potrivit unui comunicat al CFA Romania.Declinul a fost cauzat de ambele componente ale indicatorului.…

- "Desi Consiliul Superior al Magistraturii, asa cum rezulta din comunicatul de presa din 7 februarie 2017, a invitat reprezentantii autoritatilor statului, institutiile de presa si societatea civila, la o abordare echilibrata si rezonabila a dezbaterii publice, ca semn de asumare a pozitiei democratice…

- Cel real, desigur, a fost o demonstratie de forta a PNL, pentru contracararea acuzelor ca nu prea dovedeste, prin actiunile sale, ca ar fi liderul opozitiei. Liderii de la Bucuresti le-au catalogat drept actiuni de „informare” a cetatenilor cu privire la argumentele pentru depunerea motiunii, locul…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, ar fi fost santajat de Liviu Dragnea in chestiunea rachetelor Patriot, a sustinut Rares Bogdan, sambata, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO. Afirmatiile realizatorului tv sunt contrazise de Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru…

- Orice formațiune PSD poate organiza manifestații publice oricand, a anunțat ieri, liderul partidului, Liviu Dragnea. Anunțul a fost facut dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD care a avut loc la Baile Herculane. „Am decis astazi in Comitetul Executiv Național ca orice organizație PSD din…

- CEx al PSD a decis ca filialele județene sau locale care vor sa organizeze mitinguri, o pot face, dar tema manifestarilor va fi „Romania”. Cu alte cuvinte, sa nu fie explicit mitinguri de susținere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, recent implicat intr-un al treilea dosar penal, dosarul „Tel Drum”,…

- Un nou scandal bubuie in interiorul PSD, chiar inaintea ședinței Comitetului Executiv. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, il acuza pe liderul TSD, Gabriel Petrea, ca nu-și asuma alaturi de intreg partidul lupta cu ”statul paralel”, dar și de faptul ca a boicotat un mare miting al tinerilor PSD-iști…

- Organizația TSD Alba, condusa de președintele Corneliu Mureșan, a participat duminica cu o delegație de 50 de tineri la Congresul tineretului social-democrat, care a avut loc la complexul expozitional Romexpo din București. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog Social, care detine de doi ani președinția…

- Președintele PSD este urmarit penal de DNA în dosarul Tel Drum. Procurorii susțin ca Dragnea este liderul unui grup infracțional organizat, înființat în 2001, care a atras bani publici și europeni prin licitatii trucate. Acuzații profitau de câștiguri dar nu uitau sa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa "saboteze" reformele.

- Dragnea, mesaj catre tinerii din partid: La cum ne haituiesc astia, chiar ca suntem pirati; PSD nu va da inapoi, a spus liderul PSD, in cadrul Congresului TSD , unde a intrat pe scena in acordurile coloanei sonore din filmul Pirații din Caraibe. ”Nu vreau sa devin complice cu sistemul corupt și nenorocit…

- Premierul Mihai Tudose, prezent duminica la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfasoara la Bucuresti, i-a indemnat pe tineri sa nu isi 'vanda' si sa nu isi 'negocieze' visele si sa isi aleaga o echipa de conducere care sa aduca plusvaloare partidului, informeaza Agerpres.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a gasit potrivita melodia din ”Pirații din Caraibe”, pusa duminica, la congresul TSD, unde se va alege noua conducere. ”La cum ne haituiesc aștia, chiar ca parca suntem pirați”, a spus președintele PSD, Liviu Dragnea, duminica, la congresul…

- UPDATE 14.05 - Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a vorbit despre primele probleme dupa adoptarea Codului fiscal. ”Avem o singura problema care va fi rezolvata de guvern,…

- La eveniment, care va avea loc la Romexpo, Pavilionul C3, incepand cu ora 14.00, sunt asteptati sa ia parte presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar si premierul Mihai Tudose, scrie Mediafax. Pana la momentul transmiterii acestei stiri, exista o singura candidatura inregistrata, cea a lui Gabriel…

- Psihologul Cezar Laurentiu Cioc face o analiza psiho-sociologica a impactului protestelor contra legilor justitiei asupra societatii romanesti. Afla cum se explica implicarea brusca si masiva a tinerilor de la orase in viata politica romaneasca. „PSD, ciuma rosie!” sau „DNA, sa vina sa va ia!” sunt…

- ”Dar foarte bine, ii doresc succes (cu referendumul - n. red.). Daca ne mai da inca voie sa legiferam in Parlament, o sa o facem. Cand o sa interzica legiferarea in Parlament, o sa ne predam”, a reactionat Liviu Dragnea, citat de News.ro. In ceea ce priveste afirmatiile presedintelui Iohannis…

- ANM a emis avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges si Dambovita si cod galben de vant si ploi pentru Oltenia, mare parte a Munteniei, inclusiv in Bucuresti, si local in Transilvania incepand de luni, precizand si ca temperaturile vor scadea de la…

- In doua saptamani, spun sursele Antena 3, ne vom confrunta cu o noua criza politica. In acel moment, se va incerca inlaturarea premierului Mihai Tudose. Oficial, nemulțumirea ar fi legata de intarzierile in aplicarea programului de guvernare. Mai multe masuri din program nu sunt implementate…

- In plina criza politica, Executivul pare ca e luat cu asalt. Blocul National Sindical (BNS) ameninta cu mai multe proteste in strada la nivel local in perioada 30 octombrie - 10 noiembrie, dar si cu un miting de amploare in Bucuresti in cazul in care Guvernul nu renunta la transferul integral al…

- O batrâna de 93 de ani din Teleorman a donat 10.000 de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, transmite Ziarul Lumina, editat de Patriarhia Româna, potrivit Hotnews. Batrâna, cu o pensie lunara de 500 de lei, a declarat ca "am strâns si eu, cum a…