Stiri pe aceeasi tema

- Fosta inotatoare de origine romana Roxana Maracineanu a fost numita ministru al Sporturilor in Franta, urmand s-o inlocuiasca pe Laura Flessel, demisionata, scrie cotidianul Le Figaro de marti. Roxana...

- Senatorul USR, a carui fiica a leșinat în Piața Victoriei ca urmare a atacului cu gaze lacrimogene din zona Muzeului Antipa, unde erau doar protestanți pașnici, femei și copii, în seara zilei de 10 august, a postat un mesaj revoltat dupa conferința de presa

- Clipe dramatice în timpul protestului din Piata Victoriei. Fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandescu, a realatat pe retelele de socializare momentul în care fiica sa adolescenta a fost transportata pe targa pâna la o ambulanta SMURD, din

- Incidentele continua in Piata Victoriei. Peste 200 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza violentelor si din cauza gazelor lacrimogene. Una dintre victime este fiica fostului ministru al Culturii din Guvernul Ciolos. Vlad Alexandrescu. Fostul ministru a relatat pe Facebook incidentul.Vezi…

- Primaria Capitalei precizeaza ca manifestatia anuntata pentru vineri, in Piata Victoriei, nu are organizatori, pentru ca niciunul dintre cei care au anuntat autoritatile ca organizeaza protestul nu a vrut sa semneze protocolul cu municipalitatea. Primaria sustine ca posibilitatea de a formula doar notificari…

- Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori, plateste aproape 2 milioane de lei (in jur de 400.000 de euro) pentru organizarea unei tabere pentru 1.000 de pensionari in Grecia in perioada august-octombrie. Tabara se va desfasura pe perioada a opt zile si pot beneficia de ea pensionarii din Bucuresti…

- Teodora Popa a obtinut nota 7,47, ultima medie de admitere la buget la Facultatea de Medicina fiind 8,14, potrivit site-ului UMF Cluj-Napoca, unde au fost publicate rezultatele examenului de admitere sustinut miercuri. Potrivit unui comunicat al UMF Cluj-Napoca transmis joi, la examenul de…