Fenomenal! 19 locuri de muncă vacante în județul Satu Mare Potrivit unui comunicat al AJOFM Satu Mare, oferta de locuri de munca vacante este de….19 posturi. Dintre acestea unul se adreseaza persoanelor cu studii superioare. Este de departe cea mai interesanta oferta de locuri de munca. Structura pe meserii : MESERIA Locuri AGENT DE SECURITATE 5 AGENT DE VANZARI 1 AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 FEMEIE DE SERVICIU 1 LACATUS MECANIC 1 LUCRATOR COMERCIAL 6 OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL IMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE 2 PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 SPECIALIST IN DOMENIUL CALITATII 1 TOTAL… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

