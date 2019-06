Fenomen rar: Ninsoare în Queensland, după ce un front de aer rece a cuprins Australia Autoritatile din Queensland si New South Wales (NSW) au emis avertizari de vanturi 'periculoase' si valuri puternice, provocate de un front intens de aer rece pe coasta estica a Australiei. 'Rafale cu viteze de 130 de kilometri pe ora au fost deja inregistrate in Ulladulla in aceasta dimineata, iar vanturile se vor intensifica in orele urmatoare in partile estice ale metropolei Sydney', a anuntat Biroul de Meteorologie prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter. Soselele aflate la granita dintre cele doua state australiene au fost afectate de zapada si gheata, au precizat reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

