- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, a avut loc astazi, in jurul orei 14:40, pe DN1C, in localitatea Iclod. Din primele informații, un autoturism s-a izbit de un cap de pod. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare din cadrul…

- Un barbat de 48 de ani din comuna Berislavesti a fost grav ranit, luni, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat, medicii de la Ambulanta Valcea solicitand un elicopter SMURD pentru a fi dus la un spital din Bucuresti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un barbat de 48 de ani din comuna valceana Berislavesti a fost grav ranit, astazi, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat peste el. Medicii de la Serviciul de Ambulanta Județean (SAJ) Valcea au solicitat un elicopter SMURD pentru a fi dus la Spitalul Floreasca din Bucuresti, au anuntat…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la Oraștie. Un barbat a decedat si alte patru persoane au suferit diverse traumatisme, dupa ce o caruța a fost lovita de un camion, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. In urma impactului, barbatul a decedat…

- Traficul rutier a fost blocat vineri, in jurul pranzului, pe autostrada A2, dupa ce, la kilometrul 202, pe sensul Bucuresti - Constanta, un autoturism condus de o femeie a luat foc, potrivit ISU "Dobrogea". In urma incidentului, femeia care se afla la volanul autoturismului a suferit un atac de panica,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Vaslui au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Sauca, judetul Valcea. Potrivit ISU Vaslui, detasamentul de pompieri Vaslui intervine in localitatea Sauca, comuna Laza, cu doua autospeciale, o autospeciala…

- O femeie surprinsa de o viitura la Rucar a fost ranita si 10 persoane au fost evacuate, in urma unor precipitatii abundente cazute vineri dupa amiaza, potrivit reprezentantilor IGSU. Din cauza precipitatiilor au fost inundate 10 gospodarii, iar DN73, intre Rucar si Dragoslavele, a fost blocat din cauza…

- Un autoturism, in care se aflau doua persoane, a lovit un cap de pod situat pe marginea unui drumul din localitatea vasluiana Rebricea. In urma impactului, mașina s-a rasturnat și a mers pe capota, pe carosabil. O bucata din capul de pod a fost proiectata la peste 70 de metri distanța. https://www.youtube.com/watch?v=W8BqaQfAsC8…