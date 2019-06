Stiri pe aceeasi tema

- O femeie s-a inecat vineri in barajul Pușcași, Vaslui, și a fost scoasa fara suflare la mal. Echipajele de urgența au constatat decesul acesteia, dar polițiștii nu au putut sa o identifice pana sambata. Identitatea ei a fost aflata dupa ce concubinul femeii s-a prezentat la Poliție pentru a-i anunța…

- INCREDIBIL… Lovitura de teatru, ieri, in procesul deschis de lichidatorul lui Sporting Club impotriva groparului FC Vaslui, Ciprian Damian. Judecatorul l-a luat de urechi pe lichidatorul lui FC Vaslui, Liviu Iacob, ca nu a inceput pana acum executarea lui Damian, cel care a ingropat cea mai frumoasa…

- O femeie care s-a dus sa voteze la sectia 129 din municipiul Husi a luat acasa stampila de vot, dupa ce a votat. Femeia a bagat-o in buzunar dupa ce si-a exprimat votul si si-ar fi dat seama abia acasa ca are stampila in buzunar. Ea s-a intors la sectia de votare sa o returneze, insa acolo o asteptau…

- Fotbalul mic ASA NU… AJF Vaslui modifica din mers sistemul de desfasurare al play-off-ului Ligii 5. Chiar daca la inceputul campionatului s-a stabilit un play-off cu 8 echipe, AJF Vaslui impreuna cu reprezentantii echipelor calificate in play-off au modificat sistemul de desfasurare. Astfel, cele 8…

- Camerele de supraveghere dintr-o intersectie din Timisoara au surprins, noaptea trecuta, impactul violent dintre un autoturism și un autobuz al Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT). Martorii susțin ca șoferul unui Volkswagen Passat a patruns cu viteza și pe culoarea roșie a semaforului in intersecție,…

- NEATENTIE… O femeie care locuieste intr-un apartament al unui bloc de pe strada “Vasile Alecsandri” din Vaslui, a fost salvata de pompieri din locuinta plina de fum. Aceasta a pus o oala cu mancare pe foc si… s-a bagat la somn. Noroc cu vecinii ei, care au sesizat fumul si au sunat la 112. Locatarii…

- O femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni din Baza III, de la Egros, a fost acrosata de autoutilitara. Masina cu numere de Vaslui era condusa de un barbat care si-a recunoscut vina. Soferul nu a consumat bauturi alcool. Femeia a fost transporata la spital pentru ingrijiri. La fata locului…

- INCA O CHICHITA… Este de necrezut modul in care Ciprian Damian, groparul lui FC Vaslui, trage de timp in instantele de judecata, incercand sa se fofileze de la plata celor 3 milioane de euro furate de la club. Am asistat, ieri, la o noua incercare a lui Damian de a bloca procesul in care se [...]