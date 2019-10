Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, la Adunarea Regionala PNL Bucuresti – Ilfov, ca s-a negociat si în cursul zilei pentru succesul motiunii, anunțând ca liberalii au venit din tranșee.

- Conform declarațiilor de avere depuse la Biroul Electoral Central, principalii trei candidați pentru Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna, au in conturi sume mari de bani, dar și proprietați.Klaus Iohannis, candidat al PNL pentru un al doilea mandat la Cotroceni, are, potrivit…

- Miercuri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, masinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala doar dupa plata unei viniete. Masinile sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate, nu vor avea acces…

- Doi muncitori care descarcau moloz pe un teren viran din Ilfov au descoperit ca printre resturi se afla un cadavru și au dat alarma. Anchetatorii au mers la adresa de unde oamenii luasera resturile. Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au ajuns la principalul suspect. Este vorba…