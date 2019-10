Feel the HR Vibes, pe 23 octombrie 2019 @Sibiu! Shared Experience for Better Business Pe 23 octombrie 2019, BusinessMark va invita, in premiera, la SIBIU HR VIBES, eveniment ce va avea loc la Hotel Ramada.



Speakerii romani si internationali vor vorbi despre provocarile cu care companiile se confrunta, in contextul in care dorintele angajatului modern se schimba. Astfel, ei vor atinge subiecte precum: retentia angajatilor, strategia de brand, personalizarea pachetelor de beneficii si recompense, folosirea inteligentei artificiale in procesul de recrutare.



Take the challenge! Prezenti la eveniment vor fi:



NICK HENLEY, Talent Development Consultant;ANDRE… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila sustine ca instabilitatea politica ne-ar putea scoate din carti in ceea ce priveste constructia unei fabrici Volkswagen. "In rest, acum avem o mare problema, faptul ca nu avem stabilitate, asta inseamna lipsa de predictibilitate. Daramarea Guvernului s-ar putea sa fie unul…

- ”Ministrul Stefan-Radu Oprea a anuntat ca Guvernul Dancila a reluat discutiile cu Grupul Volkswagen pentru a aduce investitia in Romania, in contextul in care acesta a comunicat ca amana anuntul unei investitii in Turcia. Ministrul Oprea a facut aceasta declaratie in cadrul Conferintei Nationale…

- 'Romania nu mai este o tara care are costuri mici, este o tara in care companiile conteaza pe talente pentru activitati cu o mare valoare adaugata. O masina Dacia fabricata in Romania nu mai este o masina low cost, este o masina smart choice, din cauza asta Dacia are succes pe toate pietele din Europa…

- Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud organizeaza in cadrul Proiectului Centrului de Informare Europe Direct Bistrita, selectia pentru atribuirea "Premiilor pentru inovare". Evenimentul isi propune sa evidentieze public meritele companiilor cu un nivel ridicat de digitalizare din judetul Bistrita-Nasaud.…

- Camera de Comerț romano-americana a anunțat ca nu este implicata in vizita Vioricai Dancila in SUA. Senatorul PNL, Florin Cițu, considera ca, din acest moment, vizita premierului este una privata și amenința ca liberalii vor urmari cu atenție toate cheltuielile pentru acest eveniment, iar daca se…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat vrea sa demareze un nou program, numit Start Export, prin care firmele romanesti sa fie incurajate sa iasa pe pietele externe, a declarat, joi, ministrul de resort, Stefan Oprea, potrivit Agerpres.El a participat la International…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat vrea sa demareze un nou program, numit Start Export, prin care firmele romanesti sa fie incurajate sa iasa pe pietele externe, a declarat, joi, ministrul de resort, Stefan Oprea. El a participat la International Business Forum, unde a mentionat…

- GPeC SUMMIT ndash; cel mai important eveniment de E Commerce si Marketing Online din Romania si Europa de Est ndash; va avea loc pe 4 5 Noiembrie, la Sala Mare a Teatrului National Bucuresti. Organizatorii au anuntat primii speakeri internationali confirmati, iar inscrierile la eveniment au inceput…