- In minutul 28, la un corner al lui FCSB, Arlauskis (31 de ani), portarul lui CFR, a ieșit greșit din poarta și l-a lovit cu pumnul in figura pe Bogdan Planic (27 de ani). Vezi AICI desfașurarea partidei! Vinicius a reușit sa respinga mingea din careu, dar a fost in contratimp cu portarul sau, care l-a…

- FOTO – Arhiva Simone Inzaghi (43 de ani) spune ca CFR Cluj nu trebuia sa primeasca penalty in prima repriza, la faultul lui Lucas Leiva asupra lui Damjan Djokovic. Antrenorul lui Lazio crede ca fostul mijlocas al lui Liverpool a fost faultat inainte, transmite Mediafax. Acesta i-a imabarbatat pe elevii…

- CFR Cluj a egalat-o pe Lazio inainte de pauza, 1-1, in debutul grupelor Europa League, in urma unei greșeli de arbitraj. In minutul 41, campioana Romaniei a marcat dintr-o lovitura de pedeapsa inexistenta. Djokovic și Lucas Leiva s-au aflat intr-un duel in careu la o lovitura de colț, faza la care…

- CFR Cluj si Lazio se infrunta in primul meci din faza grupelor Europa League. Desfasurarea partidei: CFR Cluj - Lazio, 0-0 min. 2: Camora paseaza bine pentru Paun. Mijlocasul campioanei face o preluare lunga, iar defensiva italienilor respinde in afara terenului. min. 1: Cestor il izbeste pe Milinkovic-Savic.…

- Villarreal a pierdut cu Levante, scor 2-1, dar a contestat arbitrajul. Portarul Andres Fernandez s-a revoltat, pentru ca arbitrul a decis sa se execute din nou lovitura aparata lui Morales: „E imposibil sa tii piciorul pe linie”. Roger Marti l-a invins la repetare si a pornit remontada. Una dintre modificarile…

- CFR Cluj va evolua astazi in prima manșa din play-off-ul Ligii Campionilor contra cehilor de la Slavia Praga. Partida se joaca de la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și transmisa de TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. liveTEXT de la 22:00 » CFR Cluj - Slavia Praga Echipele probabile:…

- CFR CLUJ - DINAMO 1-0 // Dinamoviștii au fost invinși in „Gruia" dupa penalty-ul acordat de Andrei Chivulete la duelul din careul „cainilor" dintre Ioan Filip și Mike Cestor, iar Billel Omrani a fructificat lovitura de la 11 metri, cu toata opoziția lui Riccardo Piscitelli. Roș-albii, in special prin…

- Dennis Man este cel mai bine platit jucator din lotul celor de la FCSB. De altfel, Dennis Man este si jucatorul cu cea mai buna cota din Liga 1, fiind evaluat de transfermarkt la 5.5 milioane de euro. Gigi Becali, prima reactie dupa ce a pierdut palmaresul in favoarea CSA Steaua. Ce se intampla…