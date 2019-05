Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Gaz Metan Medias, Edward Iordanescu, a declarat, vineri seara, dupa meciul cu FC Botosani, pierdut cu scorul de 0-1, ca penaltiul acordat gazdelor a fost unul “de cascadorii rasului” si a calificat tot ce s-a intamplat drept “o rusine, o viciere totala”."Frustrat, nu doar…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa profite de un posibil rezultat favorabil la meciul FC Botosani - Gaz Metan Medias si sa urce pe prima pozitie in clasamentului play-out-ului Ligii I. "Daca s-a dat…

- Politehnica Iași a fost intrecuta aseara, in Copou, cu 0-1, de campioana CFR Cluj, in penultima etapa din prima faza a Ligii I la fotbal. Unicul gol a fost marcat de Țucudean, in al III-lea minut de prelungiri, atacantul fiind introdus pe teren la startul timpului adițional. In urma acestui eșec, ieșenii…