Reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca vor merge, saptamana viitoare, la Guvern, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a gasi solutii pentru iesirea din riscul de faliment al administratiei publice locale, noteaza Agerpres dupa ce Comitetul Director al AMR s-a reunit vineri la Suceava. „Problema constrangerilor bugetare de care am avut parte in ultimii ani, mai ales anul trecut, problema persistand si in acest an constituie unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi. In consecinta, am stabilit…