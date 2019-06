Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a afirmat ca eforturile de realizare a dezarmarii nucleare si a neproliferarii nucleare sunt in criza, relateaza marti agentia DPA potrivit Agerpres. ''Este un pericol pentru pacea mondiala. Trebuie sa contracaram aceasta evolutie negativa'', a declarat…

- Ministrul de Externe al Canadei, Chrystia Freeland, a declarat vineri ca amenintarea lui Donald Trump de a impune taxe pentru importurile mexicane nu implica Canada, care va continua cu ratificarea noului acord comercial nord-american, relateaza Reuters potrivit news.ro„Subliniez ca aceasta problema…

- Bolile cardiovasculare reprezinta, in continuare, principala problema de sanatate in Romania – este semnalul de alarma tras de Ministerul Sanatatii, cu ocazia Zilei nationale a inimii. In acest context, Mimisterul Sanatații anunta o serie de proiecte ce sunt avute in vedere in acest an in sprijinul…

- Sportiva canadiana Kaetlyn Osmond, campioana olimpica si mondiala la patinaj artistic, si-a anuntat retragerea din activitate la 23 ani si dupa ceva mai mult de un an de cand a cucerit aurul olimpic in concursul pe echipe si bronzul la individual cu prilejul JO 2018 de la PyeongChang, relateaza Reuters,…

- Baiețelul este filmat in timp ce conduce un bolid de lux sau face drifturi cu ATV-ul. Tatal a postat filmulețul pe Facebook. Intr-o alta filmare, copilul apare dansand, cu doua cutite in maini. Politistii s-au autosesizat si au deschis o ancheta. Imaginile au strans in cateva ore sute de vizionari…

- Lipsa somnului se reflecta atat in scaderea calitatii vietii, cat si in dezvoltarea unor boli cronice precum depresia, obezitatea, cancerul, diabetul sau hipertensiunea arteriala, avertizeaza specialistii. Precizarile medicilor vin in contextul marcarii Zilei Mondiale a Somnului. „Exista peste 80 de…