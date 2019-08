Facebook asculta anumite conversaţii ale utilizatorilor (presă) Facebook a platit sute de subcontractori pentru a transcrie extrase sonore ale conversatiilor anumitor utilizatori, a dezvaluit marti agentia Bloomberg, desi cea mai mare retea de socializare din lume a negat multa vreme ca a actionat in acest fel pentru a-si calibra mai bine reclama sau paginile de informatii, relateaza AFP.



Intr-un comunicat transmis agentiei de stiri financiare, Facebook recunoaste ca a cerut transcrierea inregistrarilor sonore ale conversatiilor - cu permisiunea utilizatorilor - dar afirma ca a pus capat acestei practici.



"La fel ca si Apple sau Google,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

